Лэмпард уверен, что у Терри есть все качества, чтобы стать успешным тренером

Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард уверен, что Джон Терри обладает всем необходимым, чтобы стать успешным тренером.

В минувшее воскресенье 37-летний Терри объявил о завершении игровой карьеры. Известно, что в данный момент Джон уже ведет переговоры с "Астон Виллой" о работе ассистентом главного тренера.



Лэмпард, который сам начал тренерскую карьеру лишь минувшим летом, убежден, что на новом поприще его бывшего партнера по "Челси" и сборной Англии будет ждать успех.



"Не сомневаюсь, что он попробует себя в тренерской профессии. Кажется, он сам говорил об этом. Что касается характера и личных качеств, то он идеально подходит для этой работы. Думаю, все мы знаем это".



"Он был лидером на поле и вне его. Думаю, он будет лидером и как член тренерского штаба, как главный тренер, что бы он ни выбрал и чего бы он ни захотел. Он целеустремлен, он хочет учиться, и он уже обладает таким большим опытом и знаниями".



Уверен, у Джона все получится, если он возьмется за тренерскую работу, ведь в профессиональном отношении он отвечает столь многим параметрам", — сообщил Лэмпард Sky Sports.