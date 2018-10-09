Ван Дейк: "Судьбу титула решат другие матчи"

Защитник "Ливерпуля" Виргл Ван Дейк убежден, что судьбу титула Премьер-Лиги решат вовсе не матчи вроде воскресного против "Манчестер Сити".

В концовке матча на "Энфилде" против действующих чемпионов Премьер-Лиги Ван Дейк совершил грубую ошибку, которая привела к назначению пенальти. К счастью для Виргила и его команды, "горожане" не реализовал 11-метровый, и счет остался 0:0.



Однако самый дорогой защитник мира в любом случае не считает этот матч и им подобные определяющими. По мнению Ван Дейка, для "Ливерпуля" важнее всего набирать свои очки против команд попроще.



"Думаю, все решат не эти матчи, а другие матчи — сложные матчи против команд из середины таблицы и из низов".



"Мы хотим быть как можно ближе к вершине и выступать как можно лучше, но это сложно. Мы замечательно стартовали в сезоне и хотим продолжать в том же духе".



"Конечно, "Сити" был немного осторожен из-за нашего стиля игры, и я думаю, мы заработали их уважение. Однако он все равно прессинговали и все равно старались играть в свою игру".



"Мы доставили им проблем, а они создавали проблемы для нас временами, но это обычное дело. Это был непростой месяц, мы играли против команд уровня Лиги Чемпионов. Неделя выдалась тяжелой, а играть с небольшой травмой (ребер) не бывает просто", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.