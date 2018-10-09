Почеттино: "Тоттенхэм" существует в другой реальности относительно конкурентов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его команда не может участвовать в чемпионской гонке Премьер-Лиги с той же концентрацией, что и конкуренты по топ-6.

На второй международный перерыв в сезоне "шпоры" ушли всего с двумя очками отставания от вершины Премьер-Лиги, что можно считать достойным результатом, учитывая отсутствие летних приобретений и усугубившуюся в последнее время ситуацию с травмами.



Более того, 20 очков после восьми первых матчей — это повторение лучшего старта "Тоттенхэма" за все время выступлений в Премьер-Лиге. Однако Почеттино по-прежнему считает, что "шпоры" существуют в "другой реальности", нежели конкуренты, поскольку все еще находятся в процессе становления как большой клуб.



"Люди говорят слишком много о "Тоттенхэме". Говорят, что "Тоттенхэм" должен выигрывать трофеи, чтобы прибавить, но это неправда".



"Нам нужно завершить свой стадион, тренировочную базу, сформировать команду, инвестировать в состав, упорно трудиться и сделать так, чтобы фанаты чувствовали себя по-домашнему и счастливыми".



"Мы сами приняли решение думать о футболе и о клубе, тогда как наши конкуренты могут думать только о футболе, сосредоточившись на улучшении команды, заточенной на победы. В этом огромная разница между нами и остальными претендентами".



"Другие клубы существуют в совершенно другой реальности относительно нас. Я не разочарован, просто задача выиграть титул не является для нас реалистичной".



"Мы можем выиграть титул, но это не то, что мы обязаны сделать, и в этом разница. Обязателен титул для команд, которые потратили кучу денег, но это не мы. Учитывая наши обстоятельства и наше положение, думаю, нам нужна вечеринка!" — цитирует Почеттино Evening Standard.