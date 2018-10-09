Джеймс Милнер вернется в течение месяца

"Ливерпуль" надеется на возвращение полузащитника Джеймса Милнера в течение месяца после травмы задней поверхности бедра, полученной в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Воскресный матч на "Энфилде" (0:0) был окончен для Милнера еще в первом тайме. Джеймс вынужденно уступил свое место на поле Наби Кейта, который сам несколькими днями ранее испытал спазм в спине и переночевал в неаполитанском госпитале.



По информации The Telegraph, углубленное обследование, которое Милнер прошел в понедельник, обнаружило небольшой надрыв задней поверхности бедра. Таким образом, Джеймс на время присоединится в лазарете к Алексу Окслейд-Чемберлену и Адаму Лаллане.



Восстановление 32-летнего англичанина займет до месяца. Это означает, что Милнер пропустит матчи Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" и "Кардиффа", а также поединок Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".



В начале ноября "красным" играть против "Арсенала" и повторно против "Црвены Звезды", и к этим матчам Милнер теоретически может вернуться.