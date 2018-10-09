"Ювентус" не помышляет о возвращении Погба

Спортивный директор "Ювентус" Фабио Паратичи заявил, что его клуб не будет пытаться вернуть полузащитника Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Погба выступал за клуб из Турина в период с 2012 по 2016 год, после чего за рекордные на тот момент для мирового футбола 89 миллионов фунтов вернулся на "Олд Траффорд".



Последние два года Поль пытается приблизиться к тому уровню игры, который он демонстрировал в "Ювентусе", но пока получается неважно, вдобавок француз не ладит с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.



Из-за существующих проблем пресса неустанно спекулирует насчет будущего 25-летнего полузащитника. Помимо "Барселоны", другим претендентом на Погба называется "Ювентус", однако в реальности чемпионы Серии А не помышляют о возвращении Поля.



"Мы очень его любим. Поскольку мы близки с ним, мы хотим, чтобы он был успешен, но он больше не игрок "Юве". Мы привязаны к нему, но мы никогда не думали о его возвращении и не собираемся думать об этом", — приводит слова Паратичи Sky Sports.