Лучшие голы Премьер-Лиги в сетябре (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сентябре.
09.10.2018 05:55
Просмотров: 1231
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Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сентябре.
09.10.2018 05:55
Просмотров: 1231
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Последние комментарии:
Забить в полупустые ударом через себя, когда тебе никто не мешает=лючий голь месяця (колбасные тупари)
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Старридж
Рошфор
Остальные одинаковые
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Чет вообще ниачем. Все низом, пыром, ну, или обычные перепасовочки. Только вот Стурридге особняком стоит, знатная банка.
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Привет, мишкины
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Агуэро
Старридж
Моутинью
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Гол Стуридге такой же случайный и на шару как в прошлом сезоне Вилли закинул колбасоидам
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Ремси гений
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1.Cтарридж
2.Рэшфорд
3.Хейберг
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