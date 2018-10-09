Лучшие голы Премьер-Лиги в сетябре (ВИДЕО)

Лучшие голы месяца в Премьер-Лиге Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в сентябре.



Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2018 05:55

Количество просмотров Просмотров: 1231

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Последние комментарии:




  1. mr-dodds 09.10.2018 08:01 # mr-dodds
    Забить в полупустые ударом через себя, когда тебе никто не мешает=лючий голь месяця (колбасные тупари)

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  2. sobersid 09.10.2018 07:55 # sobersid
    Старридж
    Рошфор
    Остальные одинаковые

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  3. wiglaf 09.10.2018 07:53 # wiglaf
    Чет вообще ниачем. Все низом, пыром, ну, или обычные перепасовочки. Только вот Стурридге особняком стоит, знатная банка.

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  4. don-antonio 09.10.2018 07:49 # don-antonio
    Привет, мишкины

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  5. alexomck 09.10.2018 07:39 # alexomck
    Агуэро
    Старридж
    Моутинью

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  6. gringo1990 09.10.2018 06:17 # gringo1990
    Гол Стуридге такой же случайный и на шару как в прошлом сезоне Вилли закинул колбасоидам

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  7. karandash 09.10.2018 06:13 # karandash
    Ремси гений

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  8. villas-boas 09.10.2018 06:02 # villas-boas
    1.Cтарридж
    2.Рэшфорд
    3.Хейберг

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