Роуз обещает, что "Тоттенхэм" поборется за титул

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз пообещал, что зимой "шпоры" вернутся к своей лучшей игре и вступят в борьбу титул Премьер-Лиги.

На международную паузу команда Маурисио Почеттино ушла в двух очках от лидеров Премьер-Лиги, но с огромными проблемами в игре. Роуз обещает, что зимой "Тоттенхэм" придет в себя.



"У нас отличная команда, но пока тяжело сказать, что мы показываем чемпионскую игру, тем более что мы еще ничего не выиграли. Самое главное, мы побеждаем, даже показывая не лучшую игру. Это лучше, чем показать красивый футбол, но проиграть".



"Судя по предыдущим сезонам, наш пик снова придется на ноябрь-декабрь. В эти месяцы мы невероятно сильны, поэтому мы с нетерпением их ждем. Самое главное, чтобы к нам вернулись травмированные. Тогда я буду более чем уверен, что мы вернемся в гонку", - цитирует Роуза Evening Standard.