Бен Чилуэлл заменил в сборной Англии травмированного Шоу

Бен Чилуэлл Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл был вызван в сборную Англии, где он заменил выбывшего с травмой Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед".

В понедельник утром Шоу явился в расположение национальной команды, но лишь для того, чтобы засвидетельствовать ушиб, полученный в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Таким образом, после медицинского осмотра Люк вернулся домой, а на его место главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт вызвал 21-летнего Чилуэлла, который изначально был в заявке молодежной сборной.

В этом сезоне Бен добился значительного прогресса, закрепившись в основном составе "лис". Чилуэлл сыграл каждую минуту первых восьми матчей "Лестера" в Премьер-Лиге, а в прошлом месяце дебютировал за сборную Англии, появившись на замену в концовке встречи со Швейцарии.

Добавим, что это уже вторая потеря англичан относительно оригинальной заявки после защитника "Бернли" Джеймса Тарковски, вместо которого был вызван Льюис Данк из "Брайтона".



Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Чилуэлл, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2018 22:55

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