Бен Чилуэлл заменил в сборной Англии травмированного Шоу

Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл был вызван в сборную Англии, где он заменил выбывшего с травмой Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед".

В понедельник утром Шоу явился в расположение национальной команды, но лишь для того, чтобы засвидетельствовать ушиб, полученный в субботнем матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



Таким образом, после медицинского осмотра Люк вернулся домой, а на его место главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт вызвал 21-летнего Чилуэлла, который изначально был в заявке молодежной сборной.



В этом сезоне Бен добился значительного прогресса, закрепившись в основном составе "лис". Чилуэлл сыграл каждую минуту первых восьми матчей "Лестера" в Премьер-Лиге, а в прошлом месяце дебютировал за сборную Англии, появившись на замену в концовке встречи со Швейцарии.



Добавим, что это уже вторая потеря англичан относительно оригинальной заявки после защитника "Бернли" Джеймса Тарковски, вместо которого был вызван Льюис Данк из "Брайтона".