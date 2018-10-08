Азар: "Это лучший футбол, в который я только играл в "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает, что "синие" еще никогда не играли в такой классный футбол, как при Маурицио Сарри.

Азар защищает цвета "Челси" с 2012 года, за это время выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. Эдену довелось поработать с различными тренерами, которые исповедовали различные философии.



С Сарри 27-летний бельгиец знаком только два месяца, но уже проникся идеями Маурицио. Азар ставит итальянца выше всех предыдущих тренеров "Челси" по качеству футбола.



"В прошлом мы добивались важных результатов, поэтому я не могу сказать, что предыдущие тренеры не были хорошими, но, думаю, в плане футбола, в который мы сейчас играем, это лучший футбол".



"Этот футбол похож на тот, в который мы играли с "Лиллем" во Франции. Много передач и движения, командного движения. Там мы тоже обладали хорошими игроками в команде, и поэтому у нас получалось играть в отличный футбол".



"Я счастлив и ни в чем не нуждаюсь. Дело не в трофеях. Конечно, когда ты играешь, то хочешь побеждать, но я просто хочу наслаждаться вещам на поле, как я это делаю в данный момент. Тогда я бываю счастлив", — цитирует Азара Sky Sports.