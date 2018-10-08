Моуриньо хочет купить Шкриниара и Романьоли в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил руководство клуба выразить ему поддержку с помощью покупки защитников Милана Шкриниара из "Интера" и Алессио Романьоли из "Милана" в январе.

Лишь сегодня утром издание The Telegraph сообщило, что Моуриньо требует публичной поддержки от боссов "Юнайтед", получив оную в приватном порядке.



По информации ESPN, Моуриньо будет счастлив, если "красные дьяволы" выразят ему свою поддержку не словами, а делами. Жозе все еще хочет укрепить центр обороны, что ему не удалось сделать минувшим летом.



Несмотря на наличие Давида Де Хеа в воротах, в этом сезоне Премьер-Лиги "Юнайтед" пропустил уже 14 голов — только три других команды больше. Это статистика лишь подчеркивает слабость оборонительной линии "дьяволов", и Моуриньо рассчитывает решить данную проблему в январе с помощью покупки Шкриниара и Романьоли.



Милану и Алессио по 23 года, и каждый из них оценивается примерно в 40 миллионов фунтов. Жозе специально выбрал кандидатуры молодых защитников, видя нежелание своего клуба тратиться на более возрастных игроков минувшим летом.



Учитывая измененный регламент УЕФА, "Юнайтед" даже смог бы задействовать Шкриниара и Романьоли в плей-офф Лиги Чемпионов — при условии, что "дьяволы" туда попадут.