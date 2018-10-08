FA начинает расследование в отношении Моуриньо
FA начинает расследование в отношении Жозе Моуриньо по поводу комментариев рулевого "Манчестер Юнайтед" после победы 3:2 над "Ньюкаслом".
В минувшую субботу "красные дьяволы" отпраздновали волевую победу над "сороками", все три своих гола забив после перерыва. Матч получился очень эмоциональным — особенно для Жозе, чья работа, как тогда казалось, находится на волоске.
Уходя с поля в подтрибунный тоннель и аплодируя своим болельщикам, португальский тренер одновременно выкрикнул некие ругательства. Это произошло прямо напротив видеокамеры, запись которой и собирается изучить Ассоциация.
Как сообщает Daily Mirror, пока нет точной информации, что произнес Моуриньо. Предположительно, Жозе выругался по-португальски, а затем сделал жест своим мизинцем.
08.10.2018 20:15
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Кто бы мог подумать что тренер мю покажет мизинец после победы над ньюкаслом)
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судя по всему FA больше нейух делать
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негодяй
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