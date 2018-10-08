FA начинает расследование в отношении Моуриньо

FA начинает расследование в отношении Жозе Моуриньо по поводу комментариев рулевого "Манчестер Юнайтед" после победы 3:2 над "Ньюкаслом".

В минувшую субботу "красные дьяволы" отпраздновали волевую победу над "сороками", все три своих гола забив после перерыва. Матч получился очень эмоциональным — особенно для Жозе, чья работа, как тогда казалось, находится на волоске.



Уходя с поля в подтрибунный тоннель и аплодируя своим болельщикам, португальский тренер одновременно выкрикнул некие ругательства. Это произошло прямо напротив видеокамеры, запись которой и собирается изучить Ассоциация.



Как сообщает Daily Mirror, пока нет точной информации, что произнес Моуриньо. Предположительно, Жозе выругался по-португальски, а затем сделал жест своим мизинцем.