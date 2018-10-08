FA начинает расследование в отношении Моуриньо

Жозе Моуриньо FA начинает расследование в отношении Жозе Моуриньо по поводу комментариев рулевого "Манчестер Юнайтед" после победы 3:2 над "Ньюкаслом".

В минувшую субботу "красные дьяволы" отпраздновали волевую победу над "сороками", все три своих гола забив после перерыва. Матч получился очень эмоциональным — особенно для Жозе, чья работа, как тогда казалось, находится на волоске.

Уходя с поля в подтрибунный тоннель и аплодируя своим болельщикам, португальский тренер одновременно выкрикнул некие ругательства. Это произошло прямо напротив видеокамеры, запись которой и собирается изучить Ассоциация.

Как сообщает Daily Mirror, пока нет точной информации, что произнес Моуриньо. Предположительно, Жозе выругался по-португальски, а затем сделал жест своим мизинцем.



Метки FA, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2018 20:15

Количество просмотров Просмотров: 1571

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. element-ekb 08.10.2018 20:54 # element-ekb
    Кто бы мог подумать что тренер мю покажет мизинец после победы над ньюкаслом)

    (ответить)

  2. manutd-20champ 08.10.2018 20:28 # manutd-20champ
    судя по всему FA больше нейух делать

    (ответить)

  3. mancunia-planet 08.10.2018 20:22 # mancunia-planet
    негодяй

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: