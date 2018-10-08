Мартинес и Петров претендуют на работу с "Астон Виллой"

Количество претендентов на вакантный пост главного тренера "Астон Виллы" пополнилось Роберто Мартинесом и Стилианом Петровым.

На прошлой неделе бирмингемский клуб попрощался со Стивом Брюсом после двух лет сотрудничества, а своей приоритетной целью избрал Тьерри Анри, который является ассистентом Мартинеса в сборной Бельгии.



По информации Sky Sports, "вилланы" по-прежнему надеются назначить Анри, но если тот не согласится, работу может получить Мартинес, ранее тренировавший в Англии "Суонси", "Уиган" и "Эвертон".



Утверждается, что у Мартинеса есть свои поклонники в руководстве клуба с "Вилла Парк", и Роберто может как минимум рассчитывать на приглашение на собеседование.



Также Sky Sports стало известно, что свою кандидатуру "вилланам" предложил их бывший полузащитник и капитан Петров, который в данный момент завершает тренерские курсы на лицензию УЕФА категории A.



Ранее 39-летний болгарин тренировал резерв "Астон Виллы", а в 2016 короткое время работал с первой командой, во время предсезонного турне по Австрии.



Добавим, что параллельно "Астон Вилла" продолжает переговоры с Джоном Терри, который накануне объявил о завершении игровой карьеры. Клуб Чемпионшипа хочет заполучить экс-капитана "Челси" и сборной Англии в ассистенты, но это назначение зависит от персоны главного тренера.