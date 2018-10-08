"Юнайтед" не удается договориться с Де Хеа о новом контракте
У "Манчестер Юнайтед" возникли серьезные проблемы в процессе согласования нового контракта с голкипером Давидом Де Хеа.
Как известно, действующий контракт первого номера сборной Испании истекает уже в конце этого сезона, но "красные дьяволы" сохраняют за собой опцию по продлению соглашения на 12 месяцев.
До недавних пор "Юнайтед" не собирался пользоваться этой опцией, надеясь сразу заключить с Де Хеа новую долгосрочную сделку, однако пока стороны далеки от компромисса, и теперь "дьяволы", вероятно будут вынуждены продлить контракт Давида до лета 2020.
Как утверждает The Telegraph, Де Хеа, которому в следующем месяце исполнится 28, не спешит связывать свое будущее с "Юнайтед", поскольку хочет сражаться за самые важные трофеи на внутренней и европейских аренах.
На старте нового сезона "дьяволы" играют настолько неудачно, что Давид засомневался, сможет ли он реализовать свои амбиции на "Олд Траффорд". "Юнайтед" придется серьезно постараться, чтобы развеять возникшие сомнения своего голкипера.
Также сообщается, что агент испанца Жорже Мендеш в минувшую пятницу встречался в Лондоне с боссами "Юнайтед" как раз насчет будущего Де Хеа, однако это не придало никакого импульса переговорам о новом контракте.
08.10.2018 19:00
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Последние комментарии:
Говорите самая богатая лига в мире? Тогда какого черта все звезды отсюда сваливают? Куртуа, Азар, Де Хея, через год еще и Агуеро.
Эй, я не хочу быть тут одной единственной звездой? Останьтесь парни!
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эти черти будут шантажировать дехею , как это сделали в 2015
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уже не нужен никому...валить надо было вовремя
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получает в 2,5 раза меньше санчоса, при этом в одного добывает маню место в верхней части таблицы. положить ему 350к и все довольны, все равно все большие клубы уже обзавелись приличными вратарями.
с другой стороны, если хочет трофеев, то это не к нынешней команде, но опять же свой шанс уйти на повышение де хеа упустил. единственный возможный вариант на ближайшее будущее для испанца - бавария
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Оппачки тревожный звоночек
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