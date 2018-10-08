"Юнайтед" не удается договориться с Де Хеа о новом контракте

У "Манчестер Юнайтед" возникли серьезные проблемы в процессе согласования нового контракта с голкипером Давидом Де Хеа.

Как известно, действующий контракт первого номера сборной Испании истекает уже в конце этого сезона, но "красные дьяволы" сохраняют за собой опцию по продлению соглашения на 12 месяцев.



До недавних пор "Юнайтед" не собирался пользоваться этой опцией, надеясь сразу заключить с Де Хеа новую долгосрочную сделку, однако пока стороны далеки от компромисса, и теперь "дьяволы", вероятно будут вынуждены продлить контракт Давида до лета 2020.



Как утверждает The Telegraph, Де Хеа, которому в следующем месяце исполнится 28, не спешит связывать свое будущее с "Юнайтед", поскольку хочет сражаться за самые важные трофеи на внутренней и европейских аренах.



На старте нового сезона "дьяволы" играют настолько неудачно, что Давид засомневался, сможет ли он реализовать свои амбиции на "Олд Траффорд". "Юнайтед" придется серьезно постараться, чтобы развеять возникшие сомнения своего голкипера.



Также сообщается, что агент испанца Жорже Мендеш в минувшую пятницу встречался в Лондоне с боссами "Юнайтед" как раз насчет будущего Де Хеа, однако это не придало никакого импульса переговорам о новом контракте.