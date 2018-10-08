"Кардифф" подал апелляцию на удаление Роллса

"Кардифф" подал апелляцию на удаление своего полузащитника Джо Роллса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.

На 58-й минуте матча, завершившегося победой "шпор" со счетом 1:0, рефери Майк Дин показал прямую красную карточку Роллсу, который в центре поля сорвал быструю атаку соперника.



Джо даже не пытался сыграть в мяч, а целенаправленно сбивал с ног Лукаса Моуру, однако главный тренер "ласточек" Нил Уорнок сразу же заявил, что считает красную карточку чрезмерным наказанием.



А сегодня стало известно, что "Кардифф" обратился в FA с апелляцией, сообщает BBC. Если Ассоциация отклонит этот протест, Роллс будет дисквалифицирован на матчи против "Фулхэма, "Ливерпуля" и Лестера".



