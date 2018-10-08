"Кардифф" подал апелляцию на удаление Роллса

Джо Роллс и Майк Дин "Кардифф" подал апелляцию на удаление своего полузащитника Джо Роллса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.

На 58-й минуте матча, завершившегося победой "шпор" со счетом 1:0, рефери Майк Дин показал прямую красную карточку Роллсу, который в центре поля сорвал быструю атаку соперника.

Джо даже не пытался сыграть в мяч, а целенаправленно сбивал с ног Лукаса Моуру, однако главный тренер "ласточек" Нил Уорнок сразу же заявил, что считает красную карточку чрезмерным наказанием.

А сегодня стало известно, что "Кардифф" обратился в FA с апелляцией, сообщает BBC. Если Ассоциация отклонит этот протест, Роллс будет дисквалифицирован на матчи против "Фулхэма, "Ливерпуля" и Лестера".



Метки видео, Дин, Кардифф, Премьер-Лига, рефери, Роллс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. electric 08.10.2018 18:56 # electric
    Надеюсь отменят кк. Незаслуженно удалили.

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  2. melwood-lfc 08.10.2018 18:48 # melwood-lfc
    кого ебёт как он остановил атаку в центре поля?
    за это жк дают

    другое дело, если ты там прямой ногой летишь или просто ебало бьешь
    отменят

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  3. gerrard08 08.10.2018 18:14 # gerrard08
    Странную херню он вытворил. Есть все основания не удовлетворять апелляцию.

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  4. chebrec 08.10.2018 18:06 # chebrec
    Судья продажная

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  5. liverfun 08.10.2018 18:06 # liverfun
    должны отменить, но проще было схватить за майку

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