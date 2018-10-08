"Кардифф" подал апелляцию на удаление Роллса
"Кардифф" подал апелляцию на удаление своего полузащитника Джо Роллса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшую субботу.
На 58-й минуте матча, завершившегося победой "шпор" со счетом 1:0, рефери Майк Дин показал прямую красную карточку Роллсу, который в центре поля сорвал быструю атаку соперника.
Джо даже не пытался сыграть в мяч, а целенаправленно сбивал с ног Лукаса Моуру, однако главный тренер "ласточек" Нил Уорнок сразу же заявил, что считает красную карточку чрезмерным наказанием.
А сегодня стало известно, что "Кардифф" обратился в FA с апелляцией, сообщает BBC. Если Ассоциация отклонит этот протест, Роллс будет дисквалифицирован на матчи против "Фулхэма, "Ливерпуля" и Лестера".
08.10.2018 18:00
Просмотров: 377
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь отменят кк. Незаслуженно удалили.
(ответить)
кого ебёт как он остановил атаку в центре поля?
за это жк дают
другое дело, если ты там прямой ногой летишь или просто ебало бьешь
отменят
(ответить)
Странную херню он вытворил. Есть все основания не удовлетворять апелляцию.
(ответить)
Судья продажная
(ответить)
должны отменить, но проще было схватить за майку
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий