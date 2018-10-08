Азар разрывается между новым контрактом с "Челси" и мечтой о "Реале"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что никак не может сделать выбор между новым контрактом и своей мечтой поиграть за "Реал".

На старте нового сезона Азар находится в своей, возможно, лучшей форме за карьеру. 27-летний бельгиец забил семь голов в восьми матчах Премьер-Лиги и помогает "синим" лидировать в таблице вместе с двумя другими командами.



Меж тем, действующий контракт Эдена по-прежнему истекает в конце следующего сезона, и игрок пока не решил, будет ли его продлевать. Чего Азар точно не хочет, так это повторения ситуации с голкипером Тибо Куртуа, который скандальным образом заставил "Челси" отпустить его из клуба.



"Я не хочу этого. Я хочу, чтобы мне было хорошо, но также я хочу, чтобы было хорошо клубу, потому что клуб делает для меня все. Я не хочу сказать "да, я подпишу новый контракт", а в конце концов не сделать этого".



"Иногда я просыпаюсь по утрам и думаю, что хочу уйти. Иногда я думаю, что хочу остаться. Это тяжелое решение. Это касается моего будущего. Мне 27, а в январе исполнится 28. У меня в карьере остался, возможно, только один большой переход, и я говорил об этом после Чемпионата Мира. Я сказал, что для меня настало время перемен, потому что я отлично провел Чемпионат Мира".



"В данный момент я играю в хороший футбол. "Реал" является лучшим клубом в мире. Я не хочу лгать сегодня. "Реал" — это моя мечта с детства. Я мечтал об этом клубе. Я не хочу говорить об этом каждый день. Сейчас у меня нет времени, но скоро мы поговорим о моем будущем. Я так думаю".



"Хочу ли я отложить переговоры на конец сезона? Я готов к диалогу сейчас. Если они обратятся ко мне, мы поговорим. Я не хочу сказать, что не общаюсь с клубом или владельцем. Мы много разговариваем", — цитирует Азара The Telegraph.