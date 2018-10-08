Азар разрывается между новым контрактом с "Челси" и мечтой о "Реале"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что никак не может сделать выбор между новым контрактом и своей мечтой поиграть за "Реал".
На старте нового сезона Азар находится в своей, возможно, лучшей форме за карьеру. 27-летний бельгиец забил семь голов в восьми матчах Премьер-Лиги и помогает "синим" лидировать в таблице вместе с двумя другими командами.
Меж тем, действующий контракт Эдена по-прежнему истекает в конце следующего сезона, и игрок пока не решил, будет ли его продлевать. Чего Азар точно не хочет, так это повторения ситуации с голкипером Тибо Куртуа, который скандальным образом заставил "Челси" отпустить его из клуба.
"Я не хочу этого. Я хочу, чтобы мне было хорошо, но также я хочу, чтобы было хорошо клубу, потому что клуб делает для меня все. Я не хочу сказать "да, я подпишу новый контракт", а в конце концов не сделать этого".
"Иногда я просыпаюсь по утрам и думаю, что хочу уйти. Иногда я думаю, что хочу остаться. Это тяжелое решение. Это касается моего будущего. Мне 27, а в январе исполнится 28. У меня в карьере остался, возможно, только один большой переход, и я говорил об этом после Чемпионата Мира. Я сказал, что для меня настало время перемен, потому что я отлично провел Чемпионат Мира".
"В данный момент я играю в хороший футбол. "Реал" является лучшим клубом в мире. Я не хочу лгать сегодня. "Реал" — это моя мечта с детства. Я мечтал об этом клубе. Я не хочу говорить об этом каждый день. Сейчас у меня нет времени, но скоро мы поговорим о моем будущем. Я так думаю".
"Хочу ли я отложить переговоры на конец сезона? Я готов к диалогу сейчас. Если они обратятся ко мне, мы поговорим. Я не хочу сказать, что не общаюсь с клубом или владельцем. Мы много разговариваем", — цитирует Азара The Telegraph.
08.10.2018 17:00
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Последние комментарии:
В Челси крыс не держут
Продать его зимой!!!
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Пусть сделает Челси чемпионом и валит в свой Реал.
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сдохнет после этого "рекламного" сезона. до слез, если испашки так лоханутся.
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Челси всегда будет трамплином для топ игроков.
Старридж,Салах, Лэмпард а теперь и Азар((
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Во как хуёво иметь в составе лучшего игрока в мире. Уйдет, как пить дать и его можно понять, в конце концов, Челси, это всего лишь Челси
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Ну с одной стороны это край непрофессионализма - открыто заявлять о желании перейти и бить по имеджу текущего клуба. С другой это все же лучше, чем отказываться играть, бойкотировать и крысить. Как человека его можно понять.
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Значит точно уйдёт, если колеблется
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Давай как Роналду до 33 в Челси, а потом иди в Реал доигрывать.
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