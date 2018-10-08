Гранквист подтвердил, что им интересуется "Юнайтед"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист подтвердил, что им интересуется "Манчестер Юнайтед".

На прошлой неделе появились слухи, что Жозе Моуриньо готов подписать 33-летнего Гранквиста в зимнее трансферное окно. Защитник "Хельсинборга" подтверждает, что такой вариант не исключен, но ничего конкретного пока нет.



"Я знаю, что они действительно интересуются мной. Обычно газеты врут насчет трансферов, но в данном случае это правда. Мне не хотелось бы ничего не исключать, но ничего конкретного пока нет".



"Я польщен самим упоминанием, но интерес ко мне действительно есть. Посмотрим, будет ли что-то конкретное в январе. Если "Хельсинборг" получит предложение, мы его обязательно рассмотрим", - цитирует Гранквиста Goal.