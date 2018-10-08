Гвардиола извинился перед Жезусом

Пеп Гвардиола и Габриэль Жезус Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола извинился перед нападающим Габриэлем Жезусом за то, что не позволил бразильцу пробить пенальти в игре с "Ливерпулем".

Изначально 11-метровый вызвался бить именно Жезус, однако после указания Гвардиолы мяч у бразильца забрал Рияд Махрез. Алжирец даже не попал в створ ворот, упустив возможность принести "горожанам" победу в самой концовке матча.

После безголевой ничьей Гвардиола похвалил Махреза за смелость и желание проявить себя, но извинился перед Жезусом. Еще на поле "Энфилда" Пеп подошел к нападающему и попросил прощения.

"Я видел, что на тренировках Рияд здорово исполнял пенальти, это придало мне уверенности. Уверен, он извлечет из промаха полезный опыт и в следующий раз попадет. Перед Габи я, разумеется, извинился. Это было мое решение", - цитирует Гвардиолу The Independent.

Сам Жезус также прокомментировал случившееся и дал понять, что расстроен решением тренера.

"Естественно я не рад. Как и Рияд, я отрабатывал на тренировках пенальти. Я бы хотел пробить, и я был уверен в себе, поэтому я не рад, что они не позволили мне сделать это. Однако важно, что мы не проиграли".

"Пеп уже поговорил со мной. Это часть футбола, и иногда такие вещи случаются. Я поддержку Рияда, если тренер выберет его снова", — приводит слова Жезуса Sky Sports.



Метки Гвардиола, Жезус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 08.10.2018 16:00

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  1. chebrec 08.10.2018 16:04 # chebrec
    Ох уж этот лысый

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  2. vyrentz 08.10.2018 16:01 # vyrentz
    Запишите промах на Кейна, заебали.

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