Клопп видит четырех претендентов на титул
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что за победу в Премьер-Лиге поборются четыре клуба, в том числе "Арсенал".
На международную паузу "красные" ушли лидерами Премьер-Лиги наряду с "Манчестер Сити" и "Челси". Несмотря на существенный отрыв этой троицы в плане качества игры, Клопп видит в "Арсенале" еще одного претендента на титул.
"Я говорил об этом еще перед стартом сезона. Они выиграли шесть матчей подряд и находятся в двух очках от нас. Похоже, они набрали хорошую форму".
"Если бы кто-то сказал мне, что после восьми матчей у нас будет 20 очков, я бы посмотрел на календарь и не поверил. К счастью, у нас это получилось", - цитирует Клоппа Evening Standard.
08.10.2018 15:00
Просмотров: 1483
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Очко джим джим
(ответить)
чем больше претендентов на титул, тем больше лидеры будут терять очки в очных матчах.
Клопп гений, бутылкевий Евгений.
(ответить)
МЮ железно будет в 4ке, оба мешка по ходу тож. Клоппу нужно думать как за 4е место бороться с арсеналами/тоттенхэмами. хотя, судя по последним матчам, думать не его.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий