Клопп видит четырех претендентов на титул

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что за победу в Премьер-Лиге поборются четыре клуба, в том числе "Арсенал".

На международную паузу "красные" ушли лидерами Премьер-Лиги наряду с "Манчестер Сити" и "Челси". Несмотря на существенный отрыв этой троицы в плане качества игры, Клопп видит в "Арсенале" еще одного претендента на титул.

"Я говорил об этом еще перед стартом сезона. Они выиграли шесть матчей подряд и находятся в двух очках от нас. Похоже, они набрали хорошую форму".

"Если бы кто-то сказал мне, что после восьми матчей у нас будет 20 очков, я бы посмотрел на календарь и не поверил. К счастью, у нас это получилось", - цитирует Клоппа Evening Standard.



Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 08.10.2018 15:00

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  1. tot35 08.10.2018 15:40 # tot35
    Очко джим джим

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  2. naby-keita 08.10.2018 15:38 # naby-keita
    чем больше претендентов на титул, тем больше лидеры будут терять очки в очных матчах.
    Клопп гений, бутылкевий Евгений.

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  3. alexomck 08.10.2018 15:24 # alexomck
    МЮ железно будет в 4ке, оба мешка по ходу тож. Клоппу нужно думать как за 4е место бороться с арсеналами/тоттенхэмами. хотя, судя по последним матчам, думать не его.

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