Клопп видит четырех претендентов на титул

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что за победу в Премьер-Лиге поборются четыре клуба, в том числе "Арсенал".

На международную паузу "красные" ушли лидерами Премьер-Лиги наряду с "Манчестер Сити" и "Челси". Несмотря на существенный отрыв этой троицы в плане качества игры, Клопп видит в "Арсенале" еще одного претендента на титул.



"Я говорил об этом еще перед стартом сезона. Они выиграли шесть матчей подряд и находятся в двух очках от нас. Похоже, они набрали хорошую форму".



"Если бы кто-то сказал мне, что после восьми матчей у нас будет 20 очков, я бы посмотрел на календарь и не поверил. К счастью, у нас это получилось", - цитирует Клоппа Evening Standard.