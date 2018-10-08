"Арсенал" объявил о сделке с Adidas
Со следующего сезона "Арсенал" сменит технического спонсора. Лондонский клуб заключил долгосрочный контракт с Adidas.
Немецкий гигант спортивной экипировки сменит в роли технического спонсора "канониров" компанию Puma. С ней "Арсенал" сотрудничал последние пять лет, напоминает издание Daily Mirror.
По информации источника, соглашение между "канонирами" и Adidas рассчитано до лета 2023 года. За это отрезок клуб с "Эмирейтс" получит 300 миллионов фунтов – то есть, по 60 миллионов фунтов за сезон.
Еще более выгодные сделки с техническим спонсором имеют только "Манчестер Юнайтед" (75 миллионов фунтов каждый год) и "Барселона" (140 миллионов).
Отметим, что последний раз "Арсенал" выходил в форме от Adidas в период с 1986 по 1994 год. За этот срок "канониры" дважды выиграли чемпионский титул под руководством Джорджа Грэма.
08.10.2018 14:00
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Последние комментарии:
Кто носит фирму adidas, тому любая баба даст...
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У барсы форма найк
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Три полоски братва не стреляйте
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Розовые гуннеры появятся
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Будет гавно, а не ворма.
Адидас не спосом оставить классические жакеты. Будут эти ебучие 3 полоски вместо них
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Найк плотит Барселоне 140 милионов ???
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За это отрезок клуб с "Эмирейтс" получит 300 миллионов фунтов – то есть, по 60 миллионов фунтов за сезон.
Норм контракт выдернули
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кто носит фирму adidas, тот настоящий пидарас
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Да,детка
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Неееееееееет
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