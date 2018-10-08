"Арсенал" объявил о сделке с Adidas

Со следующего сезона "Арсенал" сменит технического спонсора. Лондонский клуб заключил долгосрочный контракт с Adidas.

Немецкий гигант спортивной экипировки сменит в роли технического спонсора "канониров" компанию Puma. С ней "Арсенал" сотрудничал последние пять лет, напоминает издание Daily Mirror.



По информации источника, соглашение между "канонирами" и Adidas рассчитано до лета 2023 года. За это отрезок клуб с "Эмирейтс" получит 300 миллионов фунтов – то есть, по 60 миллионов фунтов за сезон.



Еще более выгодные сделки с техническим спонсором имеют только "Манчестер Юнайтед" (75 миллионов фунтов каждый год) и "Барселона" (140 миллионов).



Отметим, что последний раз "Арсенал" выходил в форме от Adidas в период с 1986 по 1994 год. За этот срок "канониры" дважды выиграли чемпионский титул под руководством Джорджа Грэма.