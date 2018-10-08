"Арсенал" объявил о сделке с Adidas

Арсенал Со следующего сезона "Арсенал" сменит технического спонсора. Лондонский клуб заключил долгосрочный контракт с Adidas.

Немецкий гигант спортивной экипировки сменит в роли технического спонсора "канониров" компанию Puma. С ней "Арсенал" сотрудничал последние пять лет, напоминает издание Daily Mirror.

По информации источника, соглашение между "канонирами" и Adidas рассчитано до лета 2023 года. За это отрезок клуб с "Эмирейтс" получит 300 миллионов фунтов – то есть, по 60 миллионов фунтов за сезон.

Еще более выгодные сделки с техническим спонсором имеют только "Манчестер Юнайтед" (75 миллионов фунтов каждый год) и "Барселона" (140 миллионов).

Отметим, что последний раз "Арсенал" выходил в форме от Adidas в период с 1986 по 1994 год. За этот срок "канониры" дважды выиграли чемпионский титул под руководством Джорджа Грэма.




Метки Арсенал

Автор foxmcfc   

Дата 08.10.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. tot35 08.10.2018 15:38 # tot35
    Кто носит фирму adidas, тому любая баба даст...

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  2. mkcfc 08.10.2018 15:16 # mkcfc
    У барсы форма найк

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  3. xah 08.10.2018 14:43 # xah
    Три полоски братва не стреляйте

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  4. voldemor 08.10.2018 14:42 # voldemor
    Розовые гуннеры появятся

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  5. rentv 08.10.2018 14:27 # rentv
    Будет гавно, а не ворма.

    Адидас не спосом оставить классические жакеты. Будут эти ебучие 3 полоски вместо них

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  6. jimulia 08.10.2018 14:16 # jimulia
    Найк плотит Барселоне 140 милионов ???

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  7. firmino9 08.10.2018 14:13 # firmino9
    За это отрезок клуб с "Эмирейтс" получит 300 миллионов фунтов – то есть, по 60 миллионов фунтов за сезон.

    Норм контракт выдернули

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  8. hammersmith 08.10.2018 14:12 # hammersmith
    кто носит фирму adidas, тот настоящий пидарас

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  9. central-07 08.10.2018 14:07 # central-07
    Да,детка

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  10. fimati 08.10.2018 14:02 # fimati
    Неееееееееет

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