Роджерс отказался от работы с "Астон Виллой"
Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что не променяет работу в Шотландии на сомнительное предложение "Астон Виллы".
Ожидается, что на этой неделе клуб с "Вилла Парк", наконец, определится с тренером, который заменит уволенного Стива Брюса. 45-летний Роджерс назывался в качестве претендентов на вакантную должность, но экс-рулевой "Ливерпуля" хочет остаться в Шотландии.
"Я тренирую "Селтик", и мне нравится эта работа. "Астон Вилла" до сих пор остается клубом уровня Премьер-Лиги, у них великолепные фанаты и прекрасный стадион. Уверен, они хотят как можно быстрее покинуть Чемпионшип".
"Правда в том, что я наслаждаюсь теми вызовами, которые бросает мне нынешняя работа", - рассказал Роджерс изданию The Telegraph.
08.10.2018 13:00
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