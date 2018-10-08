Роджерс отказался от работы с "Астон Виллой"

Брендан Роджерс Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что не променяет работу в Шотландии на сомнительное предложение "Астон Виллы".

Ожидается, что на этой неделе клуб с "Вилла Парк", наконец, определится с тренером, который заменит уволенного Стива Брюса. 45-летний Роджерс назывался в качестве претендентов на вакантную должность, но экс-рулевой "Ливерпуля" хочет остаться в Шотландии.

"Я тренирую "Селтик", и мне нравится эта работа. "Астон Вилла" до сих пор остается клубом уровня Премьер-Лиги, у них великолепные фанаты и прекрасный стадион. Уверен, они хотят как можно быстрее покинуть Чемпионшип".

"Правда в том, что я наслаждаюсь теми вызовами, которые бросает мне нынешняя работа", - рассказал Роджерс изданию The Telegraph.




Метки Астон Вилла, Роджерс, Селтик

Автор foxmcfc   

Дата 08.10.2018 13:00

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  1. hammersmith 08.10.2018 13:30 # hammersmith
    постеснялся бы прямо во время матча хуи в ротешник свой пихать, лолжырс

    (ответить)

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