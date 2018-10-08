Лукаку заверил, что в раздевалке "Юнайтед" нет раскола

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заверил, что в раздевалке команды отсутствуют какие-либо противоречия.

Согласно слухам, раздевалка "красных дьяволов" разделилась на тех, кто по-прежнему лоялен Жозе Моуриньо, и тех, кто хочет смены главного тренера. В числе вторых называются Поль Погба, Антонио Валенсия, Эрик Байи и Алексис Санчес.



Однако после волевой победы 3:2 над "Ньюкаслом" Ромелу развеял подобные домыслы. По словам бельгийца, внутри коллектива нет раскола.



"У нас замечательная команда, мы много времени проводим вместе. Мы всегда были очень сплоченным коллективом".



"Каждый раз, когда приходит новый игрок, мы делаем все, чтобы он почувствовал себя комфортно, и это важно. У нас в раздевалке хорошая атмосфера, и в "Манчестер Юнайтед" так было всегда. А на поле мы лишь сделали то, что должны были сделать".



"Мы выиграли этот матч и должны с хорошим настроением предвкушать следующие матчи. Я действительно не умею проигрывать, поэтому испытывал обеспокоенность перед матчем от желания победить".



"Слава Богу, мы выиграли, и теперь самое важное, чтобы в международный перерыв никто не травмировался. Когда мы вернемся, у на будут два важных матча, и если мы добьемся хороших результатов, то сможем продвинуться вперед", — сообщил Лукаку MUTV.