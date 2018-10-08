Сарри похвалил Баркли

Наставник "Челси" Маурицио Сарри считает, что полузащитник Росс Баркли стал одним из самых прогрессирующих игроков в его команде в этом сезоне.

Провалив свои первые полгода на "Стэмфорд Бридж", с приходом нового тренера Баркли преобразился и на прошлой неделе был вновь вызван в сборную Англии.



Справедливость вызова в национальную команду Росс подтвердил отличной игрой против "Саутгемптона" (0:3) в воскресенье, отметившись голом и результативность передачей, и Сарри не мог не похвалить своего подопечного.



"Он сыграл очень хорошо. Я очень доволен им. Он прибавляет с самого начала — день за днем, неделя за неделей, матч за матчем, поэтому я очень доволен им и рад, что он забил и был вызван в национальную команду".



"Он перенес очень серьезную травму в прошлом сезоне, но я думаю, он прибавляет. Я говорю ему с первого дня, что он обладает отличными данными — физическими и техническими. Однако ты должен прибавить в тактическом понимании, и я думаю, теперь он делает это".



"По своему потенциалу он отличный игрок. Он обладает мастерством, очень важными качествами физического и технического плана. Но теперь он прибавляет и в тактическом понимании игры".



"Он станет очень важным игроком в Англии и для национальной команды", — цитирует Сарри Daily Star.