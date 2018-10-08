Семь вещей, что мы узнали в 8-м туре

По итогам восьмого тура Премьер-Лиги во главе таблицы воцарилось троевластие. К сыгравшим вничью "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" наверху присоединился "Челси". Самое время разобрать наиболее интересные события прошедших матчей.





"Вест Хэм" вернули к реальности



Семь очков в трех матчах "Вест Хэм" заработал на контрасте с провальным стартом чемпионата, и особенно впечатлял список соперников, которых огорчила команда Мануэля Пеллегрини. Новая модель игры, новые лица в полузащите и в атаке — это принесло результат "молотобойцам", действовавшим вторым номером против солидных оппонентов.



Ожидаемо "Вест Хэм" вернул к реальности оппонент попроще, которым оказался "Брайтон". Во-первых, команда Пеллегрини явно не отнеслась с уважением к "чайкам" с первых минут встречи после успехов в матчах с "Челси" и "Манчестер Юнайтед". А затем им пришлось играть против команды, которая не бросалась в атаку большим числом, а компактно действовала на своей половине поля, лишая Андрея Ярмоленко и Фелипе Андерсона пространства для рывков. Свои моменты "молотобойцы" создали, но гол Гленна Мюррея так и остался единственным.



"Брайтон" одержал только вторую победу в чемпионате с середины марта, и именно с такими соперниками "Вест Хэму" еще предстоит нащупать свою игру при Пеллегрини.



В "Борнмуте" настроены серьезно



Наиболее показательный момент интервью Каллума Уилсона после игры с "Уотфордом" случился, когда форвард "Борнмута" с разочарованием высказался о том, что его команда забила только четыре гола. Удаление Кристиана Кабаселе открыло перед "вишенками" возможности, но им было мало просто победить— команда Эдди Хау старалась забить в ворота "Уотфорда" как можно больше.



Сам "Уотфорд" после четырех побед на старте взял только очко в четырех следующих матчах, и роль главного очарования сезона теперь переходит к "Борнмуту". Все знают, что команда Эдди Хау умеет играть в футбол, и это умение позволяет ей без паники обеспечивать себе место в Премьер-Лиге на новый сезон. Но сейчас "Борнмут" играет как никогда хорошо, по полной используя качества всей четверки атакующих игроков — форвардов Уилсона и Кинга, а также крайних хавбеков — Фрэйзера и Брукса. Последний стал отличным дополнением к игре "Борнмута" после летнего перехода из "Шеффилд Юнайтед", и снова впечатлил в субботу.



Впечатлил и "Борнмут" в целом. Подопечные Хау имеют уже 16 очков, а также 16 забитых мячей — четвертый показатель во всем чемпионате.



"Кардиффу" пора что-то показывать



В прошлом сезоне Нил Уорнок добился не первого тренерского достижения, подняв скромный по меркам Чемпионшипа "Кардифф" в Премьер-Лигу. Но, как и предыдущие команды Уорнока, "Кардифф" выглядит совершенно неготовым к игре на уровне элиты. В субботу валлийцы проиграли снова: после восьми игр на их счету только два набранных очка и четыре забитых гола.



Конечно, "Кардифф" уступил на выезде "Тоттенхэму" — причем лишь минимально. Победу хозяев можно назвать сложной, и Уорнок справедливо скажет, что такие поражения для его команды простительны. Тем не менее в октябре его подопечным пора начать побеждать. Дело не только в конкретных трех очках, а и в том, что за серией простительных (но все же плохих) результатов можно потерять любую веру в свои силы. И "Кардифф" уже в пути: достаточно вспомнить эпизод, в котором Джуниор Хойлетт не пошел до конца на мяч, который можно было отправить в пустые ворота.



После перерыва на матчи сборных "Кардифф" принимает дома "Фулхэм". Нет более подходящего соперника, чтобы, наконец, показать что-то в атаке и добиться победного результата.



Без Бентеке "Кристал Пэлас" еще хуже



Еще в прошлом сезоне много было сказано о том, сколько потенциальных голов и даже очков "Кристал Пэлас" теряет из-за отсутствия точных ударов у своего основного нападающего. Кристиан Бентеке стал важной фигурой в атаке "орлов" с точки зрения построения игры, но попал в затяжной кризис результативности, явно связанный с потерей уверенности в себе.



После того, как бельгиец получил травму в начале сентября, проблемы "Кристал Пэлас" в атаке стали и того больше. Команда Роя Ходжсона забила только два мяча, и она по-прежнему не может забить ни одного домашнего гола в чемпионате. Это логично: на "Селхерст Парк" "орлам" чаще приходится играть с позиции силы, и присутствие габаритного Бентеке может, как минимум, создавать моменты для партнеров. В субботу "Пэлас" потерпел минимальное поражение от "Вулверхэмптона", владея инициативой, но часто сбиваясь на удары со средней и дальней дистанций. Ходжсон ждет отдачи от Джордана Айю, но ганец молчит, не предлагая и тех качеств, что есть у Бентеке.



Кристиана можно критиковать за реализацию моментов, но без него игра "Кристал Пэлас" стала еще менее эффективной.



Моуриньо отдалился от увольнения



В пятницу Daily Mirror уверенно сообщало о том, что "Манчестер Юнайтед" попрощается с Жозе Моуриньо вне зависимости от результат игры с "Ньюкаслом". Возможно, боссы МЮ и вправду имели такой план, но тирада Гари Невилла, а затем и сама игра команды заставили их отложить радикальный ход на будущее. Даже если судьба Моуриньо почти предрешена, увольнять его после такой победы было бы слегка нелепо.



"Юнайтед" не выдал показательное выступление. Наоборот, первый тайм команда Моуриньо провалила вчистую и шла едва ли не к разгромному поражению от аутсайдера. Но Моуриньо не мог надеяться на лучшую реакцию от своих игроков в такой день — это была идеальная победа для тренера, которого подозревают в утрате контроля над подопечными. Вовлеченность Жозе в игру сделала разницу. Он нашел верные слова в перерыве, добавил энергии у линии поля, а также принял резкие и верные тактические решения — вроде перемещения Поля Погба в глубину поля. Действуя как "центрбек-плеймейкер", француз во втором тайме оркестрировал атакующую агрессию партнеров, добывших такую важную для их (пока еще) тренера победу.



"Фулхэму" нужно работать над обороной



Никто не скажет, что "Фулхэм" не попытался дать бой "Арсеналу" — команда Славиши Йокановича создала достаточно много моментов у ворот соперника. Но эта характеристика становится привычной для "дачников" в Премьер-Лиге: несмотря на создаваемые моменты, а также быстрый и атакующий футбол, лондонцы продолжают проигрывать. Поражение 1:5 от "Арсенала" стало самым крупным в сезоне. После восьми матчей чемпионата никто не пропустил больше мячей, чем команда Йокановича — целых 21.



Еще с первой игры против "Кристал Пэлас" стало понятно, что самоуверенность "Фулхэма" на этом уровне может выходить ему боком. Конечно, дело в том, что уровень команды в обороне не соответствует ее атакующим амбициям. Справедливости ради, здесь был поиск и изменения в составе. К матчу с "Арсеналом" менеджер "Фулхэма" вообще перешел на схему с тремя центральными защитниками. Команда неделю работала над этим, но Йокановичу также пришлось выпустить на позиции правого вингбека не Тимоти Фосу-Менса (он получил травму), а Сайруса Кристи, провалившего этот поединок.



Такие подробности можно найти в каждой неудаче "Фулхэма", и правда в том, что сейчас в защите не работает ничто, что бы ни пробовал Йоканович. Конечно, нужно продолжать работать — перерыв на матчи сборных предоставляет отличную для этого возможность.



Гвардиола сделал выводы из поражений



Впервые после переезда в Англию Хосепу Гвардиоле удалось не проиграть с "Манчестер Сити" на "Энфилде". В двух последних встречах на поле "Ливерпуля" его команда пропустила семь мячей, забив трижды, но новый поединок хороших знакомых пошел по совсем другому направлению.



Здесь снова было стартовое давление "Ливерпуля", к которому игроки "Сити" были готовы лучше — по крайней мере, риски у своих ворот они минимизировали. Команда Гвардиола была не против действовать сдержанно, опасаясь контратак соперника. После шестидесятой минуты — когда оппоненты, наконец, начали бить в створ — именно у гостей было больше физических сил, чтобы оказать давление на соперника. Тем не менее и здесь ощущался небольшой расчет. Вопреки ожиданиям, никто не пытался бросать все силы для завоевания трех очков.



Болельщики "Сити" наверняка обидятся на Рияда Мареза (или того, кто позволил ему бить пенальти), но эта игра и этот результат все равно несут больше позитива для "Сити". "Ливерпуль" же не смог выиграть в четвертом матче подряд во всех турнирах — и ни в одной из этих встреч команда Клоппа не показала того, чего привыкли ждать ее болельщики.



Иван Громиков специально для FAPL.ru