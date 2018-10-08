Моуриньо хочет, чтобы "Юнайтед" публично выразил ему свою поддержку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет, чтобы на стартовавшей неделе клуб публично выразил ему свою поддержку.

В минувшую субботу "красные дьяволы" одержали яркую волевую победу 3:2 над "Ньюкаслом", однако этот результат не отменяет того факта, что "Юнайтед" был ужасен в первом тайме, и не может положить конец спекуляциям насчет будущего Моуриньо.



Одержав победу, Жозе обмолвился, что накануне матча получил текстовое сообщение от боссов клуба насчет появившейся в прессе истории о своем неминуемом увольнении на выходных. По словам Моуриньо, он бы и сам поверил в эту историю, если бы не опровержение руководства.



Как стало известно The Telegraph, за кулисами португальский специалист действительно сохраняет поддержку руководства, которое надеется на изменение ситуации в лучшую сторону. Увольнение главного тренера посреди сезона является нежелательным для "Юнайтед" — клуб хотел бы повременить с этим до конца сезона, как минимум.



Однако теперь Моуриньо хочет, чтобы "Юнайтед" озвучил свое отношение к нему публично. Впрочем, прежде "дьяволы", как и другие топ-клубы, никогда не делали подобных вещей, поэтому Жозе, возможно, придется довольствоваться гарантиями, полученными в приватном порядке.