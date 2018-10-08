Гвардиола рассказал, почему побоялся сыграть в открытый футбол на "Энфилде"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что сознательно отказался от открытого футбола в выездном матче против "Ливерпуля", решив сыграть более надежно и осторожно.
Воскресный матч на "Энфилде" едва ли оправдал ожидания болельщиков в плане зрелищности, особенно после тех четырех спектаклей, что "Ливерпуль" и "Сити" устроили в прошлом сезоне, в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Перед матчем Гвардиола уверял, что не будет "парковать автобус", однако и сыграть в открытый футбол с мерсисайдцами он не решился. Каталонец считает, при быстрой игре и обмене атаками "Ливерпуль" легко бы затмил его команду.
"Если ты играешь в открытый футбол на "Энфилде", у тебя нет ни единого шанса, ни единого процента шансов".
"Мы контролировали игру через Рияда Махреза и Бернарду Силву — парней, которые готовы сделать лишний пас. Это было важно, потому что я искренне убежден, "Ливерпуль" — лучшая команда в мире в плане перехода из обороны в атаку. Их команда заточена на это. В этом отношении они гораздо лучше нас".
"Меня вполне устроила игра. Они не нанесли ни одного удара в створ. Добиться этого на "Энфилде" так сложно. Именно поэтому я так ценю то, что мы сделали. Хорошо, нам немного не хватало впереди, немного креативности и скорости, но это непросто, потому что они так сильны и хороши".
"Ловрен — финалист Чемпионата Мира. Ван Дейк — центральный защитник топ-уровня. Гомес в невероятной форме. А голкипер! Мы не можем забывать, против какой команды мы сражались".
"Мы гораздо лучше контролировали игру, чем прежде, и были лучше на подборах, в чем они мастера. Нельзя терять мяч в опасных позициях, потому что тогда Фирмино, Мане и Салах устремляются в контратаку. Мы контролировали это, и это так хорошо. Возможно, мы научимся кое-чему на будущее".
"Это очко. Мы были близки к победе — ближе, чем когда-либо прежде здесь. Мы сыграли лучше, чем в прошлом сезоне, мы не уступили. Мы старались быть собой все время, и мы действительно хорошо сражались. Мы имели свои шансы", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.
08.10.2018 09:00
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Последние комментарии:
Сегодня этот чувак меня покарил, он не стал гнуть свою линию, так как это не работает. Нельзя бездумно атакавать если ты знаешь сильные стороны соперника. Респект Пепка!
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"Меня вполне устроила игра. Они не нанесли ни одного удара в створ.
тупой безмозг.
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Не совсем основной состав, и еще пол силы играли, так что норм. на этихаде ждет разгром!
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Гениальный тренер, мыслящий в галактических масштабах.
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Разумное решение. Так бы накидали опять арабам.
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Какими дебилами не были местные болелы МС, Гвардиола очень адекватен в таких вопросах.
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Марез будущая легенда мс подвёл конечно
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и так смогли бы победить вполне. У Эдерсона всю игру работы вообще не было, отлично засушили, практически без ущерба атаке. Без рыжего конечно на порядок сложнее атаковать стало, но все таки моменты возникали.
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