Гвардиола рассказал, почему побоялся сыграть в открытый футбол на "Энфилде"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что сознательно отказался от открытого футбола в выездном матче против "Ливерпуля", решив сыграть более надежно и осторожно.

Воскресный матч на "Энфилде" едва ли оправдал ожидания болельщиков в плане зрелищности, особенно после тех четырех спектаклей, что "Ливерпуль" и "Сити" устроили в прошлом сезоне, в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Перед матчем Гвардиола уверял, что не будет "парковать автобус", однако и сыграть в открытый футбол с мерсисайдцами он не решился. Каталонец считает, при быстрой игре и обмене атаками "Ливерпуль" легко бы затмил его команду.

"Если ты играешь в открытый футбол на "Энфилде", у тебя нет ни единого шанса, ни единого процента шансов".

"Мы контролировали игру через Рияда Махреза и Бернарду Силву — парней, которые готовы сделать лишний пас. Это было важно, потому что я искренне убежден, "Ливерпуль" — лучшая команда в мире в плане перехода из обороны в атаку. Их команда заточена на это. В этом отношении они гораздо лучше нас".

"Меня вполне устроила игра. Они не нанесли ни одного удара в створ. Добиться этого на "Энфилде" так сложно. Именно поэтому я так ценю то, что мы сделали. Хорошо, нам немного не хватало впереди, немного креативности и скорости, но это непросто, потому что они так сильны и хороши".

"Ловрен — финалист Чемпионата Мира. Ван Дейк — центральный защитник топ-уровня. Гомес в невероятной форме. А голкипер! Мы не можем забывать, против какой команды мы сражались".

"Мы гораздо лучше контролировали игру, чем прежде, и были лучше на подборах, в чем они мастера. Нельзя терять мяч в опасных позициях, потому что тогда Фирмино, Мане и Салах устремляются в контратаку. Мы контролировали это, и это так хорошо. Возможно, мы научимся кое-чему на будущее".

"Это очко. Мы были близки к победе — ближе, чем когда-либо прежде здесь. Мы сыграли лучше, чем в прошлом сезоне, мы не уступили. Мы старались быть собой все время, и мы действительно хорошо сражались. Мы имели свои шансы", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2018 09:00

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  1. gjchancel 08.10.2018 11:20 # gjchancel
    Сегодня этот чувак меня покарил, он не стал гнуть свою линию, так как это не работает. Нельзя бездумно атакавать если ты знаешь сильные стороны соперника. Респект Пепка!

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  2. chr1s8rown 08.10.2018 10:48 # chr1s8rown
    "Меня вполне устроила игра. Они не нанесли ни одного удара в створ.
    тупой безмозг.

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  3. silva77 08.10.2018 10:01 # silva77
    Не совсем основной состав, и еще пол силы играли, так что норм. на этихаде ждет разгром!

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  4. naby-keita 08.10.2018 09:54 # naby-keita
    Гениальный тренер, мыслящий в галактических масштабах.

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  5. electric 08.10.2018 09:47 # electric
    Разумное решение. Так бы накидали опять арабам.

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  6. jayspearingagent 08.10.2018 09:44 # jayspearingagent
    Какими дебилами не были местные болелы МС, Гвардиола очень адекватен в таких вопросах.

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  7. chebrec 08.10.2018 09:37 # chebrec
    Марез будущая легенда мс подвёл конечно

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  8. raka-eve 08.10.2018 09:28 # raka-eve
    и так смогли бы победить вполне. У Эдерсона всю игру работы вообще не было, отлично засушили, практически без ущерба атаке. Без рыжего конечно на порядок сложнее атаковать стало, но все таки моменты возникали.

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