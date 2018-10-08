Почеттино удивлен полупустым "Уэмбли"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил свое удивление полупустым "Уэмбли" на матче Премьер-Лиги против "Кардиффа".
В субботу 90-тысячный национальный стадион был заполнен менее чем на половину — только 43,268 зрителей пришли понаблюдать за минимальной победой "шпор" над одним из аутсайдеров Премьер-Лиги. Почеттино понимание причины столь низкого интереса к матчу, но все равно испытывает разочарование.
"Я был слегка удивлен, что стадион был таким пустым. Но я понимаю, что это сложно — мы не можем просить своих болельщиков о большем. Конечно, это был сложный день, учитывая погоду и все такое. Я всегда искренен в этом отношении, и я был удивлен пустым верхним ярусам".
"Это была не лучшая игра, но мы полностью заслужили победу, и три очка — самое важное, потому что мы остались в очень хорошей позиции, в одном очке от вершины".
"Нам нужно значительно прибавить. Нам нужно убивать игру, лучше контролировать ситуацию на поле и быть спокойнее, когда играем дома".
"Парни замечательно старались, а после поражения от "Барселоны" не бывает легко снова собраться и пойти в бой, но я думаю, у нас хорошо получилось", — цитирует Почеттино Goal.
08.10.2018 08:00
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Может ну его нах этот новый стадион? Бесполезная трата еврейских денюх.
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Пакет снова ноет
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