Шоу: "Разговор в перерыве стал для нас пинком под задницу"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что разговор главного тренера Жозе Моуриньо в перерыве матча против "Ньюкасла" стал своего рода "пинком под задницу" для команды.

Провалив первый тайм домашнего матча Премьер-Лиги против "сорок" в субботу, после перерыва "красные дьяволы" смогли преобразиться и забить три гола подряд.



После победы 3:2 Шоу объяснил это внезапное преображение и связал его с мотивационной речью тренера в раздевалке.



"Если честно, да, мы на 100 процентов чувствовали, что можем изменить игру, когда выходили на второй тайм. Когда игра возобновилась, внутри было ощущение, что нечто случится. Нам было суждено отыграться, суждено победить".



"В раздевалке звучали сильные слова во время перерыва. Думаю, все сказанное было корректным, и это следовало сказать. Когда проигрываешь 2:0 "Ньюкаслу" у себя дома к перерыву, это действительно плохо".



"Это помогло нам. Изменения помогли нам. На второй тайм мы вышли новой командой, которой должны быть в каждом матче. Нет причин, чтобы мы не можем играть так всегда. У нас есть мастерство, которое, как я раньше говорил, мы не всегда используем".



"Уверен, в перерыве многие люди радовались происходящему с нами, но наш командный дух очень силен. Это был очень сильный командный разговор, но мы нуждались в нем, нуждались в пинке под задницу, если можно так сказать".



"Мы вернулись на поле другими и гораздо лучше провели второй тайм, были быстрее и нацеленнее на ворота, мы больше походили на стародавний "Юнайтед", — сообщил Шоу MUTV.