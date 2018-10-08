Каррагер: "Салах — не единственный, у кого не идет игра"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер выразил недоумение, почему все говорят о плохой форме Мохамеда Салаха, но никто не уделяет вниманию спаду в игре его партнеров по нападению "Ливерпуля" Садио Мане и Роберто Фирмино.

Воскресный матч против "Манчестер Сити" (0:0) стал очередным, в котором никому из грозной тройки нападения "красных" не удалось отличиться. Эксперты и пресса делают акцент на невыразительной игре Салаха как лучшего бомбардира Премьер-Лиги прошлого сезона, однако Каррагер считает, что и другие заслуживают критики.



"Это все — последствия Чемпионата Мира. Эти трое игроков ездили на Чемпионат Мира. Все заостряют внимание на Салахе, но у двух других совершенно не идет игра. Кажется, Фирмино забил только один гол в пяти последних матчах, Мане забил один в шести или семи".



"Тем не менее, даже с этими тремя не в форме "Ливерпуль" находится наверху лиги после восьми туров, сыграв два тяжелых выездных матча против команд из топ-6 и один — дома. Сыграть три матча из восьми против прямых конкурентов и быть там, где они находятся — это огромный позитив", — сообщил Каррагер в эфире.