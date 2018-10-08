Агент Зидана успокоил слухи насчет "Юнайтед"
Агент экс-наставника "Реала" Зинедина Зидана успокоил слухи о том, что его клиент может сменить Жозе Моуриньо на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед".
На протяжении последней недели пресса неустанно сватала Зидана на "Олд Траффорд", а отдельные таблоиды поспешили сообщить, что боссы "красных дьяволов" уже установили контакт с легендой французского футбола.
Однако агент Алан Мильяччо, который представлял интересы Зидана еще в бытность того игроком, уверен, что Зидан продолжит отдыхать после расставания с "Реалом" в конце мая.
"Он принял решение уйти на год в творческий отпуск. Он не собирается возвращаться раньше времени".
"Я не думаю, что он будет тренировать в Англии. Это не его стиль. Я обсуждал это с ним, и его это особо не привлекает", — сообщил Мильяччо французской газете Le Journal du Dimanche.
08.10.2018 00:05
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