Агент Зидана успокоил слухи насчет "Юнайтед"

Агент экс-наставника "Реала" Зинедина Зидана успокоил слухи о том, что его клиент может сменить Жозе Моуриньо на тренерском мостике "Манчестер Юнайтед".

На протяжении последней недели пресса неустанно сватала Зидана на "Олд Траффорд", а отдельные таблоиды поспешили сообщить, что боссы "красных дьяволов" уже установили контакт с легендой французского футбола.



Однако агент Алан Мильяччо, который представлял интересы Зидана еще в бытность того игроком, уверен, что Зидан продолжит отдыхать после расставания с "Реалом" в конце мая.



"Он принял решение уйти на год в творческий отпуск. Он не собирается возвращаться раньше времени".



"Я не думаю, что он будет тренировать в Англии. Это не его стиль. Я обсуждал это с ним, и его это особо не привлекает", — сообщил Мильяччо французской газете Le Journal du Dimanche.