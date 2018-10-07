Джон Терри завершил игровую карьеру

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри официально объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь.

В прошлом месяце Терри был очень близок к тому, чтобы продлить свою игровую карьеру. Джон даже побывал на медобследовании в Риме и согласовал чрезвычайно выгодный контракт с московским "Спартаком", однако переезду в Россию воспротивилась семья защитника.



После несостоявшегося перехода в "Спартак" Терри решил закончить с поисками клуба и сегодня через свой аккаунт в инстаграме объявил, что завершает свою профессиональную карьеру длиной в 23 года.



Как известно, всех своих успехов Джон добился с "Челси". Вместе с "синими" он выиграл пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и два Суперкубка Англии.



Летом 2017 Терри покинул "Челси" и присоединился к "Астон Вилле", с которой смог добраться до финала плей-офф Чемпионшипа, однако в матче за путевку в Премьер-Лигу бирмингемцы уступили "Фулхэму".



"В 14 лет я принял свое лучшее и важнейшее решение: присоединиться к "Челси". Мне никогда не хватит слов, чтобы описать, как много значит для меня каждый в клубе, особенно болельщики".



"С самого начала они оказывали мне полную поддержку, на поле и за его пределами, и у меня возникла потрясающая связь с ними. Мы пережили столь много замечательных моментов вместе, и без вас я бы никогда не добился успеха. Для меня вы лучшие болельщики в мире. Надеюсь, вы все гордились тем, что я носил вашу футболку и повязку".



"Моя клубная карьера и мое сердце всегда будут принадлежать "Челси", но я благодарен за свою аренду в "Ноттингем Форест" в 1999 году, что стало бесценным опытом для развития меня как молодого игрока".



"Также я хочу сказать огромное спасибо "Астон Вилле" за предоставленную возможность играть за столь большой клуб и быть его капитаном в сезоне 2017/18. Для меня было честью представлять такой прославленный клуб с отличными фанатами".



"Я нахожусь в предвкушении следующей главы в своей жизни и новых испытаний", — гласит заявление Терри.



Согласно слухам, теперь 37-летний англичанин вернется на "Вилла Парк" — чтобы ассистировать новому главному тренеру, которым, вероятно, станет легенда "Арсенала" Тьерри Анри.