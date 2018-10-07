Джон Терри завершил игровую карьеру
Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри официально объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь.
В прошлом месяце Терри был очень близок к тому, чтобы продлить свою игровую карьеру. Джон даже побывал на медобследовании в Риме и согласовал чрезвычайно выгодный контракт с московским "Спартаком", однако переезду в Россию воспротивилась семья защитника.
После несостоявшегося перехода в "Спартак" Терри решил закончить с поисками клуба и сегодня через свой аккаунт в инстаграме объявил, что завершает свою профессиональную карьеру длиной в 23 года.
Как известно, всех своих успехов Джон добился с "Челси". Вместе с "синими" он выиграл пять титулов Премьер-Лиги, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и два Суперкубка Англии.
Летом 2017 Терри покинул "Челси" и присоединился к "Астон Вилле", с которой смог добраться до финала плей-офф Чемпионшипа, однако в матче за путевку в Премьер-Лигу бирмингемцы уступили "Фулхэму".
"В 14 лет я принял свое лучшее и важнейшее решение: присоединиться к "Челси". Мне никогда не хватит слов, чтобы описать, как много значит для меня каждый в клубе, особенно болельщики".
"С самого начала они оказывали мне полную поддержку, на поле и за его пределами, и у меня возникла потрясающая связь с ними. Мы пережили столь много замечательных моментов вместе, и без вас я бы никогда не добился успеха. Для меня вы лучшие болельщики в мире. Надеюсь, вы все гордились тем, что я носил вашу футболку и повязку".
"Моя клубная карьера и мое сердце всегда будут принадлежать "Челси", но я благодарен за свою аренду в "Ноттингем Форест" в 1999 году, что стало бесценным опытом для развития меня как молодого игрока".
"Также я хочу сказать огромное спасибо "Астон Вилле" за предоставленную возможность играть за столь большой клуб и быть его капитаном в сезоне 2017/18. Для меня было честью представлять такой прославленный клуб с отличными фанатами".
"Я нахожусь в предвкушении следующей главы в своей жизни и новых испытаний", — гласит заявление Терри.
Согласно слухам, теперь 37-летний англичанин вернется на "Вилла Парк" — чтобы ассистировать новому главному тренеру, которым, вероятно, станет легенда "Арсенала" Тьерри Анри.
07.10.2018 22:50
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Легенда, спасибо тебе за всё.
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Терри запомнился всем как плакса и трахатель чужих жен, которого слил родной клуб как шлак, следом за Сутулым.
Джеррард без медали АПЛ - навсегда останется даже в сердцах хейтеров как человек, который в одиночку обыграл мега звездный Милан в 2005 на характере.
Челси это ни разу не Терри. Челси это Великий Вождь Дидье преподобный Дрогба!Это реальная Величина, которого все уважают.
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А Стивен Жиррорт- бестрофейная собака
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Лучший защ в истории Английского футбола
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вот что селсе с людьми делает
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