Клопп рад, что в Премьер-Лиге наступает пауза

Сыграв вничью с "Манчестер Сити" (0:0), главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что рад наступающей международной паузе.

За последние три недели "красные" провели семь матчей. Последние четыре "Ливерпуль" не выиграл, в том числе у "Сити". Юрген рад, что в Премьер-Лиге наступает пауза, во время которой хотя бы часть игроков сможет отдохнуть.



"У меня будет эта пауза, у большинства игроков – нет. Люди говорят, что футболисты зарабатывают большие деньги, но они не могут показывать лучшую игру в таком состоянии. Мы выходим на поле каждые три дня".



"Сегодня мы завершили невероятный по интенсивности отрезок. Болельщики могли ожидать большего, но, поверьте, игроки отдали все силы. Пожалуй, только против "Наполи" мы сыграли хуже обычного. Сегодняшней игрой я тоже доволен", - цитирует Клоппа Sky Sports.