Клопп рад, что в Премьер-Лиге наступает пауза
Сыграв вничью с "Манчестер Сити" (0:0), главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что рад наступающей международной паузе.
За последние три недели "красные" провели семь матчей. Последние четыре "Ливерпуль" не выиграл, в том числе у "Сити". Юрген рад, что в Премьер-Лиге наступает пауза, во время которой хотя бы часть игроков сможет отдохнуть.
"У меня будет эта пауза, у большинства игроков – нет. Люди говорят, что футболисты зарабатывают большие деньги, но они не могут показывать лучшую игру в таком состоянии. Мы выходим на поле каждые три дня".
"Сегодня мы завершили невероятный по интенсивности отрезок. Болельщики могли ожидать большего, но, поверьте, игроки отдали все силы. Пожалуй, только против "Наполи" мы сыграли хуже обычного. Сегодняшней игрой я тоже доволен", - цитирует Клоппа Sky Sports.
07.10.2018 22:50
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Ливерпуль сегодня закончил тяжелейший отрезок, персональный боксинг дей: 7 матчей за 21 день. Из них 5 с топ командами. Результат: 3 победы, 2 ничьи, и 2 поражения. Причем поражения вообще ничего не значащие. В общем, очень достойный результат. Интересно было бы глянуть как такой отрезок прошли бы те, с кем мы играли в этот период. Особенно Наполи, который бахвалится своей победой, и у которого за весь сезон в своей лиге всего два топ матча с Ювентусом.
Не смотря на сегодняшнюю ничью я все равно настроен оптимистично. Сейчас у нас, МС и Челси одинаковое количество очков. Но посмотрите с кем играли они, чтобы набрать эти 20 очков, и с кем мы. Разница есть, и она ощутима. Плюс упомянутый выше тяжелейший график игр.
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