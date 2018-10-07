Гвардиола не винит Махреза за промах с пенальти
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не винит вингера Рида Махреза за нереализованный пенальти в концовке матча против "Ливерпуля".
Подойдя к 11-метровой отметки за пять минут до конца воскресного матча на "Энфилде", Махрез имел прекрасную возможность вырвать победу и сделать свою команду единоличным лидером Премьер-Лиги.
Однако алжирец, обошедшийся "горожанам" минувшим летом в рекордные 60 миллионов фунтов, послал мяч мимо ворот, и матч закончился со счетом 0:0. Тем не менее, Гвардиола не стал критиковать Рияда, а похвалил его за проявленную храбрость.
"Нужно обладать храбростью и яйцами, чтобы вызваться бить пенальти в такой ситуации. На тренировках он превосходно исполняет 11-метровые, но промахи иногда случаются, и с этим ничего не поделать".
"Нашим штатным пенальтистом является Серхио (Агуэро), но Серхио уже не было на поле. Мы отрабатывали пенальти, и Рияд хотел пробить по центру и на силу, но иногда не все выходит, как задумано".
"Мы имели другие моменты в заключительные минуты, чтобы вырвать победу, но не использовали их, и в следующий раз мы постараемся лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
07.10.2018 22:25
Просмотров: 458
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как то МС приезжает на Энфилд с установкой лишь бы не проебать.
Отсюда и дрожь в коленках.Психология неудачников и личных сучек ЛФК сказалась - даже на таком технаре, который 50 с 50 на тренях кладет по центру без шансов.
(ответить)
Да у него даже на фотке видны кривые ноги. Какой пенальти.
(ответить)
> реализовал 2 из 6 пенальти
> превосходно исполняет 11-метровые
Лысый далбич опять защищает свой очередной шлак.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий