Гвардиола не винит Махреза за промах с пенальти

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не винит вингера Рида Махреза за нереализованный пенальти в концовке матча против "Ливерпуля".

Подойдя к 11-метровой отметки за пять минут до конца воскресного матча на "Энфилде", Махрез имел прекрасную возможность вырвать победу и сделать свою команду единоличным лидером Премьер-Лиги.



Однако алжирец, обошедшийся "горожанам" минувшим летом в рекордные 60 миллионов фунтов, послал мяч мимо ворот, и матч закончился со счетом 0:0. Тем не менее, Гвардиола не стал критиковать Рияда, а похвалил его за проявленную храбрость.



"Нужно обладать храбростью и яйцами, чтобы вызваться бить пенальти в такой ситуации. На тренировках он превосходно исполняет 11-метровые, но промахи иногда случаются, и с этим ничего не поделать".



"Нашим штатным пенальтистом является Серхио (Агуэро), но Серхио уже не было на поле. Мы отрабатывали пенальти, и Рияд хотел пробить по центру и на силу, но иногда не все выходит, как задумано".



"Мы имели другие моменты в заключительные минуты, чтобы вырвать победу, но не использовали их, и в следующий раз мы постараемся лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.