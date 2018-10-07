Гвардиола не винит Махреза за промах с пенальти

Рияд Махрез Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не винит вингера Рида Махреза за нереализованный пенальти в концовке матча против "Ливерпуля".

Подойдя к 11-метровой отметки за пять минут до конца воскресного матча на "Энфилде", Махрез имел прекрасную возможность вырвать победу и сделать свою команду единоличным лидером Премьер-Лиги.

Однако алжирец, обошедшийся "горожанам" минувшим летом в рекордные 60 миллионов фунтов, послал мяч мимо ворот, и матч закончился со счетом 0:0. Тем не менее, Гвардиола не стал критиковать Рияда, а похвалил его за проявленную храбрость.

"Нужно обладать храбростью и яйцами, чтобы вызваться бить пенальти в такой ситуации. На тренировках он превосходно исполняет 11-метровые, но промахи иногда случаются, и с этим ничего не поделать".

"Нашим штатным пенальтистом является Серхио (Агуэро), но Серхио уже не было на поле. Мы отрабатывали пенальти, и Рияд хотел пробить по центру и на силу, но иногда не все выходит, как задумано".

"Мы имели другие моменты в заключительные минуты, чтобы вырвать победу, но не использовали их, и в следующий раз мы постараемся лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Махрез, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2018 22:25

Количество просмотров Просмотров: 458

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 07.10.2018 23:00 # skychnie-oboi
    Как то МС приезжает на Энфилд с установкой лишь бы не проебать.
    Отсюда и дрожь в коленках.Психология неудачников и личных сучек ЛФК сказалась - даже на таком технаре, который 50 с 50 на тренях кладет по центру без шансов.

    (ответить)

  2. fc-oil 07.10.2018 22:46 # fc-oil
    Да у него даже на фотке видны кривые ноги. Какой пенальти.

    (ответить)

  3. superglor 07.10.2018 22:34 # superglor
    > реализовал 2 из 6 пенальти
    > превосходно исполняет 11-метровые

    Лысый далбич опять защищает свой очередной шлак.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: