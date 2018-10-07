Клопп не знает, насколько серьезна травма Милнера
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что пока не знает, насколько серьезна травма полузащитника Джеймса Милнера.
Воскресный матч на "Энфилде" против "Манчестер Сити" (0:0) был завершен для Милнера еще в первом тайме. У 32-летнего англичанина возникли проблемы с задней поверхностью бедра, однако Клопп предпочитает не делать предположений, а дождаться вердикта докторов.
"Насколько серьезна его травма? Я не знаю, пока слишком рано. Я спросил его: "Это серьезно?" Он ответил мне: "Не думаю, но достаточно серьезно, чтобы я ушел с поля", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "красных".
07.10.2018 22:05
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