Ван Дейк рад, что "Ливерпуль" не был наказан за его ошибку

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что "красным" повезло избежать возмездия за его ошибку в концовке матча против "Манчестер Сити".

На 85-й минуте воскресного матча на "Энфилде" Ван Дейк сбил с ног Лероя Сане, и рефери Мартин Аткинсон назначил пенальти. Однако Рияд Махрез не смог реализовать 11-метровой, и это дает Виргилу повод для радости.



"Я поступил неумно, прыгнув на соперника. Пенальти был, и подобного нельзя допускать, но я рад, что мы не пропустили. Конечно, я смотрел, как соперник исполняет пенальти, потому что хотел поспеть на отскок в случае промаха".



"Сити" играл хорошо, как и мы — до момента с пенальти. Нам не повезло не забить, но повезло не пропустить. Думаю, одно компенсировало другое".



"Это был тяжелый матч против чемпионов, и я рад, что мы сохранили ворота на замке. Мы хотели реабилитироваться после поражения от "Наполи", и я думаю, нам это удалось", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.