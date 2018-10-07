Ван Дейк рад, что "Ливерпуль" не был наказан за его ошибку

Лерой Сане и Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что "красным" повезло избежать возмездия за его ошибку в концовке матча против "Манчестер Сити".

На 85-й минуте воскресного матча на "Энфилде" Ван Дейк сбил с ног Лероя Сане, и рефери Мартин Аткинсон назначил пенальти. Однако Рияд Махрез не смог реализовать 11-метровой, и это дает Виргилу повод для радости.

"Я поступил неумно, прыгнув на соперника. Пенальти был, и подобного нельзя допускать, но я рад, что мы не пропустили. Конечно, я смотрел, как соперник исполняет пенальти, потому что хотел поспеть на отскок в случае промаха".

"Сити" играл хорошо, как и мы — до момента с пенальти. Нам не повезло не забить, но повезло не пропустить. Думаю, одно компенсировало другое".

"Это был тяжелый матч против чемпионов, и я рад, что мы сохранили ворота на замке. Мы хотели реабилитироваться после поражения от "Наполи", и я думаю, нам это удалось", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2018 21:45

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  1. chr1s8rown 07.10.2018 22:18 # chr1s8rown
    шлюхи насосали на пенальти у пенсо- аткинсона

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  2. lahmatyj 07.10.2018 21:55 # lahmatyj
    вот ван Дейк подорожал на 10 млн за эту игру

    Источник: http://fapl.ru/posts/65746/?c=1

    какой-то колбасный долбоеб с фапли.

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  3. slash-lfc 07.10.2018 21:49 # slash-lfc
    Защита ЛФК > атака ЛФК. Кто бы мог подумать((

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