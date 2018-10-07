Ван Дейк рад, что "Ливерпуль" не был наказан за его ошибку
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что "красным" повезло избежать возмездия за его ошибку в концовке матча против "Манчестер Сити".
На 85-й минуте воскресного матча на "Энфилде" Ван Дейк сбил с ног Лероя Сане, и рефери Мартин Аткинсон назначил пенальти. Однако Рияд Махрез не смог реализовать 11-метровой, и это дает Виргилу повод для радости.
"Я поступил неумно, прыгнув на соперника. Пенальти был, и подобного нельзя допускать, но я рад, что мы не пропустили. Конечно, я смотрел, как соперник исполняет пенальти, потому что хотел поспеть на отскок в случае промаха".
"Сити" играл хорошо, как и мы — до момента с пенальти. Нам не повезло не забить, но повезло не пропустить. Думаю, одно компенсировало другое".
"Это был тяжелый матч против чемпионов, и я рад, что мы сохранили ворота на замке. Мы хотели реабилитироваться после поражения от "Наполи", и я думаю, нам это удалось", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.
07.10.2018 21:45
Просмотров: 818
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
шлюхи насосали на пенальти у пенсо- аткинсона
(ответить)
вот ван Дейк подорожал на 10 млн за эту игру
Источник: http://fapl.ru/posts/65746/?c=1
какой-то колбасный долбоеб с фапли.
(ответить)
Защита ЛФК > атака ЛФК. Кто бы мог подумать((
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий