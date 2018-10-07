Льюис Данк заменит в сборной Англии Тарковски
Защитник "Брайтона" Льюис Данк был вызван в сборную Англии вместо травмированного Джеймса Тарковски из "Бернли".
26-летний Данк сыграл важную роль в продлении "чайками" своей прописки в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, а в минувшую пятницу заключил новый пятилетний контракт с клубом, воспитанником которого он является.
Отличная для Льюиса неделя продолжилась первым в карьере вызовом в национальную команду, где он заменит Тарковски, получившего травму паха в матче против "Хаддерсфилда" в субботу (1:1).
Как отмечает The Telegraph, список потерь англичан, которым вскоре предстоит сыграть с Хорватией и Испанией в Лиге Наций, может возрасти. Под вопросом находятся защитники Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед" и Данни Роуз из "Тоттенхэма". Первый получил ушиб в матче с "Ньюкаслом", а у второго возникли проблемы с пахом против "Кардиффа".
07.10.2018 21:15
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