"Сити" упустил шанс вырвать победу у "Ливерпуля" в концовке
Промах Рияда Махреза с пенальти за пять минут до конца не позволил "Манчестер Сити" вырвать победу у "Ливерпуля" — 0:0.
По сравнению с выездной ничьей 1:1 против "Челси" в стартовом составе "красных" появился Деян Ловрен, заменив Трента Александер-Арнольда. Наби Кейта расположился в запасе.
В стартовый состав "горожан" влились Джон Стоунс, Бенжамен Менди и Рияд Махрез, заменив Николаса Отаменди, Александра Зинченко и Лероя Сане.
Хозяева "Энфилда" начали матч в высочайшем темпе, сразу же бросаясь прессинговать соперника при потере мяча. "Сити" оказался прижат к своим воротам, но в обороне не ошибался, не считая неточного удара Мохамеда Салаха.
Постепенно "горожанам" удалось сбить темп и отодвинуть игру от своих ворот. Гости смогли наладить контроль над мячом, однако впереди у них по-прежнему ничего не клеилось — лишь Агуэро попытался заработать пенальти после контакта с Ловреном, но рефери не поверил в падение Серхио.
Уже на 29-й минуте Юрген Клопп был вынужден сделать первую замену. Вместо получившего травму Джеймса Милнера появился Кейта.
Тем временем, скорости совершенно упали. Игра была осторожной, без капли агрессии, и за первый тайм зрители так и не увидели ни одного удара в створ.
Во втором тайме игра определенно оживилась, появились удары. На 61-й минуте Махрез ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот, но немного не попал.
Те намеки на опасность, которые возникали в игре, не влекли за собой голы, однако напряжение в игре сохранялось и ближе к концовке только возросло. "Сити" смотрелся лучше "Ливерпуля" в заключительной стадии матча.
А на 85-й минуте появившийся на замену Лерой Сане нарвался на фол Виргила Ван Дейка в штрафной, и Махрез получил возможность решить судьбу матча с 11-метровой отметки. Однако Рияд этот шанс не использовал, послав мяч над перекладиной.
Вряд ли можно сказать, что этот матч оправдал ожидания в плане зрелищности, особенно после ярких спектаклей между этими командами в прошлом сезоне. "Ливерпуль" переживает определенный спад и второй уикенд кряду может благодарить Фортуну за избавление от поражения.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
07.10.2018 20:25
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Последние комментарии:
Большую часть матча Сити смотрелся лучше. Явный отскок Лфк в этом матче.
Судейство снова против Горожан было. Судья обязан был ставить пенальти, когда Агуэро снесли
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у всех топов типо борющихся за чемпик невьебенная форма, ноль поражений, разница забитых/пропущенных голов овер+20, а по факту сменивший тренера, сыгравший почти со всеми топами, неразыгравшийся Арсенал находится в 2х очках от 1-ого места, чет ору ))
(ответить)
С прямыми конкурентами сыграть вничью неплохой результат. К тому же если учитывать что в игре команды заметно некий спад. Все еще впереди. Верим в Клоппа
(ответить)
Крутяк конечно. Три лидера, играющие в атакующий футбол и знающие поражений. Просто супер интересный сезон пока что.
(ответить)
ливерпуоль в очко вые6ан
(ответить)
Кто пиздит на Клоппа-посмотрите на результаты его предшественников в клубе в АПЛ и на количество игр в ЛЧ с сезона 08/09, где попасть в ЛЕ-уже было неплохим результатом, а в ЛЧ играль лишь 1 сезон и то выставляли резерв против Реала) Поэтому сидим и наслаждаемся игрой и результатами команды.
(ответить)
Обидно, что потеряли очки в матчах с ВХЮ и ЛФК. Могли там спокойно побеждать ведь и идти без потерь. Эх, жаль.
(ответить)
В позапрошлом сезоне Челси уехал на изичах, в прошлом - МС. Этот сезон наконец будет интересным прям.
(ответить)
В тем матчах, что я видел, залупуль был просто днищем о каком чемпики может идти речь отбитые скюзи ни игры ни тактики
(ответить)
https://youtu.be/qf3_PtIBOUI
Главное что салах доволен, спокойно едет домой чухать писюн
(ответить)
чемберлена в такой команде очень не хватает, нужен атлет, который сможет протащить мяч от своей до чужой штрафной. но ниче, вроде в ноябре уже должен начать тренировки, может к весне увидим, это был бы приятный бонус.
кейта изредка сегодня ходил вперед, но этого маловато, ему бы побольше уверенности
(ответить)
Щолсей и Ливапул должны наказать лысого
(ответить)
4-й год клоп тренит лузерпуль и какой итог мы видим? Одни прое6ы и скучные ничьи против топов, ротации нет, 750 млн потрачено а разницы между лузеркойй до клоп и теперь попросту не вижу, та же тупая команда и клуб в целом
(ответить)
Сколько там картонные МС не выигрывали на Энфилде - лет 50 или 70.Еще столько не смогут в нашей крепости.
А так нормально идем по календарю.Лучше чем ЛФК нет пока в Англии.
А это значит что сейчас мы пойдем в отрыв.
Великий Ливерпуль доказал свои амбиции на чемпионство!
(ответить)
В матче с Челси Азар забил с той точки, где сегодня у Манчестер Сити был самый опасный момент. А ведь, чтоб забить такой гол, нужно остановить время, прицелиться и пробить в самый дальний угол, а уже потом возобновить время.
В общем Азар топарь нереальный, после меня конечно же
(ответить)
1 Манчестер Сити 8 20
КОРОЛИ !!!
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Норм)) Арс в 2 карачках от лидеров. В следующем туре один из них очки теряет - Арс становится третьим.
И спокойненько, играя резервом в ЛЕ будет набирать нужные очёчки)
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Как не крути, все равно К О Р О Л И !
1 Манчестер Сити 8 20
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
Кепа кстати топовый кипер, реально топовый. Надёжный, уверенный в себе, с хорошей реакцией, с топовой игрой ногами, без каких-либо привозов. Честно, не ожидал, что он окажется таким. И это при том, что он свой потенциал не реализовал ещё даже на половину. Суперское подписание, просто суперское.
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Отрезок в 7 игр из Петунхема ,Святых,ПСЖ,щольси-щольси,Наполи ,МС пройден на слабенькую 4ку из 5.
Слили нахой не кому ненужный кубок лиги, зацепили очки в матчах против прямых конкурентов ,разве что поражение от наполи вышло немного досадным , в целом норм и перерыв международный во время подоспел. в первом круге из опасных соперников остался только Аснал.
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