"Сити" упустил шанс вырвать победу у "Ливерпуля" в концовке

Промах Рияда Махреза с пенальти за пять минут до конца не позволил "Манчестер Сити" вырвать победу у "Ливерпуля" — 0:0.

По сравнению с выездной ничьей 1:1 против "Челси" в стартовом составе "красных" появился Деян Ловрен, заменив Трента Александер-Арнольда. Наби Кейта расположился в запасе.



В стартовый состав "горожан" влились Джон Стоунс, Бенжамен Менди и Рияд Махрез, заменив Николаса Отаменди, Александра Зинченко и Лероя Сане.



Хозяева "Энфилда" начали матч в высочайшем темпе, сразу же бросаясь прессинговать соперника при потере мяча. "Сити" оказался прижат к своим воротам, но в обороне не ошибался, не считая неточного удара Мохамеда Салаха.



Постепенно "горожанам" удалось сбить темп и отодвинуть игру от своих ворот. Гости смогли наладить контроль над мячом, однако впереди у них по-прежнему ничего не клеилось — лишь Агуэро попытался заработать пенальти после контакта с Ловреном, но рефери не поверил в падение Серхио.



Уже на 29-й минуте Юрген Клопп был вынужден сделать первую замену. Вместо получившего травму Джеймса Милнера появился Кейта.



Тем временем, скорости совершенно упали. Игра была осторожной, без капли агрессии, и за первый тайм зрители так и не увидели ни одного удара в створ.



Во втором тайме игра определенно оживилась, появились удары. На 61-й минуте Махрез ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот, но немного не попал.



Те намеки на опасность, которые возникали в игре, не влекли за собой голы, однако напряжение в игре сохранялось и ближе к концовке только возросло. "Сити" смотрелся лучше "Ливерпуля" в заключительной стадии матча.



А на 85-й минуте появившийся на замену Лерой Сане нарвался на фол Виргила Ван Дейка в штрафной, и Махрез получил возможность решить судьбу матча с 11-метровой отметки. Однако Рияд этот шанс не использовал, послав мяч над перекладиной.



Вряд ли можно сказать, что этот матч оправдал ожидания в плане зрелищности, особенно после ярких спектаклей между этими командами в прошлом сезоне. "Ливерпуль" переживает определенный спад и второй уикенд кряду может благодарить Фортуну за избавление от поражения.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче