Сарри не устраивает игра "Челси" в защите

После разгромной победы над "Саутгемптоном" (0:3) наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его по-прежнему не устраивает игра команды в защите.

Несмотря на то, что "синие" одержали уверенную победу и ненадолго вырвались в лидеры Премьер-Лиги, Сарри продолжает стремиться к совершенству. Итальянца не устраивают ошибки, которые допускают его подопечные в обороне.



"Я думаю, что мы можем играть еще лучше. Сегодня у соперника было два-три явных момента. Мы можем прибавить, особенно в том, что касается обороны".



"Нам нужно лучше контролировать игру, "Саутгемптон" провел сразу несколько опасных контратак. Мы можем прибавить в этом и стать еще сильнее", - рассказал Сарри в интервью BBC.