Сарри не устраивает игра "Челси" в защите
После разгромной победы над "Саутгемптоном" (0:3) наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его по-прежнему не устраивает игра команды в защите.
Несмотря на то, что "синие" одержали уверенную победу и ненадолго вырвались в лидеры Премьер-Лиги, Сарри продолжает стремиться к совершенству. Итальянца не устраивают ошибки, которые допускают его подопечные в обороне.
"Я думаю, что мы можем играть еще лучше. Сегодня у соперника было два-три явных момента. Мы можем прибавить, особенно в том, что касается обороны".
"Нам нужно лучше контролировать игру, "Саутгемптон" провел сразу несколько опасных контратак. Мы можем прибавить в этом и стать еще сильнее", - рассказал Сарри в интервью BBC.
07.10.2018 19:25
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Ты смотри, Маур тоже всё жаловался, пока в одном сезоне до 10 места не дожаловался.
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Как мне нравится этот чувак!
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Все верно, надо защищаться как хабиб против коннора
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Так убери Луиза из состава и все наладится. Кучерявый как бомба замедленного действия - однажды все равно бомбанет.
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