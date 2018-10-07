Сарри не устраивает игра "Челси" в защите

Маурицио Сарри После разгромной победы над "Саутгемптоном" (0:3) наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его по-прежнему не устраивает игра команды в защите.

Несмотря на то, что "синие" одержали уверенную победу и ненадолго вырвались в лидеры Премьер-Лиги, Сарри продолжает стремиться к совершенству. Итальянца не устраивают ошибки, которые допускают его подопечные в обороне.

"Я думаю, что мы можем играть еще лучше. Сегодня у соперника было два-три явных момента. Мы можем прибавить, особенно в том, что касается обороны".

"Нам нужно лучше контролировать игру, "Саутгемптон" провел сразу несколько опасных контратак. Мы можем прибавить в этом и стать еще сильнее", - рассказал Сарри в интервью BBC.




Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.10.2018 19:25

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 07.10.2018 20:46 # ganinilyha
    Ты смотри, Маур тоже всё жаловался, пока в одном сезоне до 10 места не дожаловался.

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  2. gjchancel 07.10.2018 20:27 # gjchancel
    Как мне нравится этот чувак!

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  3. j-silver 07.10.2018 20:10 # j-silver
    Все верно, надо защищаться как хабиб против коннора

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  4. brown-ale 07.10.2018 19:28 # brown-ale
    Так убери Луиза из состава и все наладится. Кучерявый как бомба замедленного действия - однажды все равно бомбанет.

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