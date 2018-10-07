"Астон Вилла" близка к назначению Анри и Терри

Тьерри Анри "Астон Вилла" надеется назначить Терри Анри своим новым главным тренером в ближайшие 72 часа. Ассистентом 41-летнего француза должен стать Джон Терри.

Напомним, на текущей неделе "вилланы" попрощались со Стивом Брюсом после двух лет сотрудничества. А ранее в воскресенье стало известно, что боссы бирмингемского клуба избрали Анри в качестве своей приоритетной цели.

По информации The Guardian, Тьерри выразил заинтересованность в работе с клубом Чемпионшипа. Стороны значительно продвинулись в переговорах и в ближайшие дни могут ударить по рукам.

Также стало известно, что на "Вилла Парк" должен вернуться Джон Терри, но не в качестве игрока, а в новой для себя роли — ассистента главного тренера.

Издание Daily Mirror добавляет, что боссы "Астон Виллы" предпочли кандидатуру Анри таким специалистам, как наставник "Селтика" Брендан Роджерс и Руи Фариа, много лет ассистировавший Жозе Моуриньо.



Метки Анри, Астон Вилла, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2018 19:15

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Последние комментарии:




  1. trent 07.10.2018 20:32 # trent
    Думаю, что с треском провалится.

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  2. blueisthecolor 07.10.2018 20:22 # blueisthecolor
    Анри угарает с заголовка

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  3. satellite 07.10.2018 20:15 # satellite
    что блять за наркомания ахахаха

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