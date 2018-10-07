"Астон Вилла" близка к назначению Анри и Терри

"Астон Вилла" надеется назначить Терри Анри своим новым главным тренером в ближайшие 72 часа. Ассистентом 41-летнего француза должен стать Джон Терри.

Напомним, на текущей неделе "вилланы" попрощались со Стивом Брюсом после двух лет сотрудничества. А ранее в воскресенье стало известно, что боссы бирмингемского клуба избрали Анри в качестве своей приоритетной цели.



По информации The Guardian, Тьерри выразил заинтересованность в работе с клубом Чемпионшипа. Стороны значительно продвинулись в переговорах и в ближайшие дни могут ударить по рукам.



Также стало известно, что на "Вилла Парк" должен вернуться Джон Терри, но не в качестве игрока, а в новой для себя роли — ассистента главного тренера.



Издание Daily Mirror добавляет, что боссы "Астон Виллы" предпочли кандидатуру Анри таким специалистам, как наставник "Селтика" Брендан Роджерс и Руи Фариа, много лет ассистировавший Жозе Моуриньо.