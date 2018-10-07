"Челси" разгромил "Саутгемптон"

Эден Азар и Альваро Мората "Челси" убедительно переиграл на выезде "Саутгемптон", отправив в ворота своего соперника три безответных мяча.

Наставник "святых" Марк Хьюз отреагировал на поражение от "Вулверхэмптона", выпустив в старте Майю Йошиду, Яна Беднарека и Маноло Габбиадини, которые заменили Янника Вестергора, Мохамеда Эльюнусси и Чарли Остина.

Относительно ничьей 1:1 с "Ливерпулем" в стартовом составе "синих" появился Росс Баркли, заменив в центре поля Матео Ковачича.

С самого начала матча хозяева оказались прижаты к своим воротам и напрочь лишены мяча. Одна атака "Челси" накатывала за другой, Эден Азар возникал тут и там.

Выдержав стартовый натиск и не позволив "синим" нанести ни одного удара в створ, "Саутгемптон" принялся атаковать. На 22-й минуте Марио Лемина просто не попал толком по мячу после прострела с фланга.

Спустя четыре минуты случился еще более убойный промах. Удар с пяти метров после прострела Райана Бертрана наносил Данни Ингс, но непостижимым образом не попал в свободный угол ворот.

"Святые" стали раскрываться, и это оказалось их роковой ошибкой. На 30-й минуте Баркли вернул мяч своей команде на чужой половине поля, после чего отдал передачу на линию штрафной Азару. Эден чуть продвинулся вперед, а затем пробил — 0:1.

Гол Азара так и остался единственным точным ударом "синих" в первом тайме, однако игра по большому счету была односторонней.

В начале второго тайма Бертран отметился промахом в стиле Ингса, а вот гости своим моментом воспользовались. Виллиан выполнил подачу со штрафного, Оливье Жиру пробил ножницами вдоль ворот, и Баркли лишь оставалось внести мяч в сетку — 0:2.

В дальнейшем "синие" контролировали игру, сведя на нет все попытки соперника сократить разницу в счете. А когда уже шло компенсированное время, появившийся со скамейки Альваро Мората отправился на свидание с голкипером после паса-конфетки от Азара — 0:3.

"Челси" одержал абсолютно заслуженную победу, гораздо лучше "Саутгемптона" распорядившись своими моментами. "Синие" по-прежнему не знают поражений в этом сезоне, а вдобавок показывают классный футбол.

"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2018 18:15

Количество просмотров Просмотров: 569

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Последние комментарии:




  1. liverfun 07.10.2018 18:26 # liverfun
    ну теперь две самые мощные команды чемпа играют, топовые игроки, топовый стадион, все для ценителей футбола

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  2. thegodfather 07.10.2018 18:25 # thegodfather
    ну че, го ничейку, скузи - хуюзи.

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  3. staryi-eblan 07.10.2018 18:25 # staryi-eblan
    Хрен его знает, что не матч, то судейство отвратительное

    Судья в 2-ух моментах ошибся ужасно:

    а) Пенальти на Жиру был; б) также Ингс должен был быть удален.

    Уже который матч наблюдаю, как судья крайне плохо судит игру с Челси в пользу их соперников

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  4. sausage 07.10.2018 18:25 # sausage
    Хорошо Челси сейчас выглядит. С другой стороны, святые сейчас не уровень совсем, старый английский футбол не выдерживает конкуренции даже в АПЛ. Азар хорош конечно.

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  5. hammersmith 07.10.2018 18:24 # hammersmith
    ловрен, хендерсон
    ухахахахахахахаха

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  6. liverpo0ol 07.10.2018 18:24 # liverpo0ol
    в составе мс один опасный игрок, рияд. возможно он и забьет в ворота лфк

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  7. yen33 07.10.2018 18:22 # yen33
    Секси футбол

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  8. brown-ale 07.10.2018 18:22 # brown-ale
    Азар просто на стероидах, проверьте его кто-нибудь.

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  9. chebrec 07.10.2018 18:21 # chebrec
    Короли на главной!

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  10. mikkiynwa 07.10.2018 18:20 # mikkiynwa
    С победой.

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  11. ry-l 07.10.2018 18:20 # ry-l
    Шикарный матч.

    Азар уверенно на пути к званию лучшего в сезоне.

    Салат, как всегда, хоть и без голов шикарен.

    Баркли до сих пор < Ковачича.

    Морату выпускать за 15 минут до конца, не раньше. Об основе может забыть, ибо такая игра - выйти на замену и забить - и есть вся карьера в Реале, он не игрок основы.

    PS Ингс гнида

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  12. superglor 07.10.2018 18:20 # superglor
    Под руководством Жозе Моуринью «МЮ» выиграл 60,3% матчей. Это лучший показатель среди всех тренеров команды. На втором месте Алекс Фергюсон (60,1%), на третьем – Эрнест Мэнгналл (54,1%).

    Лузерпуль при Клоппе винрейт 53,3%. Шестое место в истории клуба, даже хуже Бенитеса.

    Вот это зашквар. АХАХАХАХА. Клоп-топ да-да.

    Ща лысый шарлатан натолкает ему полный рот мячей, смотрим.

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  13. thegodfather 07.10.2018 18:19 # thegodfather
    ну чемпики, чемпики, хуле

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  14. j-silver 07.10.2018 18:19 # j-silver
    1 Челси 8 20

    доминируем, просто как хобиб над конором

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  15. admet 07.10.2018 18:19 # admet
    Челси первые!!!

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