"Челси" разгромил "Саутгемптон"
"Челси" убедительно переиграл на выезде "Саутгемптон", отправив в ворота своего соперника три безответных мяча.
Наставник "святых" Марк Хьюз отреагировал на поражение от "Вулверхэмптона", выпустив в старте Майю Йошиду, Яна Беднарека и Маноло Габбиадини, которые заменили Янника Вестергора, Мохамеда Эльюнусси и Чарли Остина.
Относительно ничьей 1:1 с "Ливерпулем" в стартовом составе "синих" появился Росс Баркли, заменив в центре поля Матео Ковачича.
С самого начала матча хозяева оказались прижаты к своим воротам и напрочь лишены мяча. Одна атака "Челси" накатывала за другой, Эден Азар возникал тут и там.
Выдержав стартовый натиск и не позволив "синим" нанести ни одного удара в створ, "Саутгемптон" принялся атаковать. На 22-й минуте Марио Лемина просто не попал толком по мячу после прострела с фланга.
Спустя четыре минуты случился еще более убойный промах. Удар с пяти метров после прострела Райана Бертрана наносил Данни Ингс, но непостижимым образом не попал в свободный угол ворот.
"Святые" стали раскрываться, и это оказалось их роковой ошибкой. На 30-й минуте Баркли вернул мяч своей команде на чужой половине поля, после чего отдал передачу на линию штрафной Азару. Эден чуть продвинулся вперед, а затем пробил — 0:1.
Гол Азара так и остался единственным точным ударом "синих" в первом тайме, однако игра по большому счету была односторонней.
В начале второго тайма Бертран отметился промахом в стиле Ингса, а вот гости своим моментом воспользовались. Виллиан выполнил подачу со штрафного, Оливье Жиру пробил ножницами вдоль ворот, и Баркли лишь оставалось внести мяч в сетку — 0:2.
В дальнейшем "синие" контролировали игру, сведя на нет все попытки соперника сократить разницу в счете. А когда уже шло компенсированное время, появившийся со скамейки Альваро Мората отправился на свидание с голкипером после паса-конфетки от Азара — 0:3.
"Челси" одержал абсолютно заслуженную победу, гораздо лучше "Саутгемптона" распорядившись своими моментами. "Синие" по-прежнему не знают поражений в этом сезоне, а вдобавок показывают классный футбол.
"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче
07.10.2018 18:15
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Последние комментарии:
ну теперь две самые мощные команды чемпа играют, топовые игроки, топовый стадион, все для ценителей футбола
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ну че, го ничейку, скузи - хуюзи.
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Хрен его знает, что не матч, то судейство отвратительное
Судья в 2-ух моментах ошибся ужасно:
а) Пенальти на Жиру был; б) также Ингс должен был быть удален.
Уже который матч наблюдаю, как судья крайне плохо судит игру с Челси в пользу их соперников
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Хорошо Челси сейчас выглядит. С другой стороны, святые сейчас не уровень совсем, старый английский футбол не выдерживает конкуренции даже в АПЛ. Азар хорош конечно.
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ловрен, хендерсон
ухахахахахахахаха
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в составе мс один опасный игрок, рияд. возможно он и забьет в ворота лфк
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Секси футбол
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Азар просто на стероидах, проверьте его кто-нибудь.
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Короли на главной!
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С победой.
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Шикарный матч.
Азар уверенно на пути к званию лучшего в сезоне.
Салат, как всегда, хоть и без голов шикарен.
Баркли до сих пор < Ковачича.
Морату выпускать за 15 минут до конца, не раньше. Об основе может забыть, ибо такая игра - выйти на замену и забить - и есть вся карьера в Реале, он не игрок основы.
PS Ингс гнида
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Под руководством Жозе Моуринью «МЮ» выиграл 60,3% матчей. Это лучший показатель среди всех тренеров команды. На втором месте Алекс Фергюсон (60,1%), на третьем – Эрнест Мэнгналл (54,1%).
Лузерпуль при Клоппе винрейт 53,3%. Шестое место в истории клуба, даже хуже Бенитеса.
Вот это зашквар. АХАХАХАХА. Клоп-топ да-да.
Ща лысый шарлатан натолкает ему полный рот мячей, смотрим.
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ну чемпики, чемпики, хуле
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1 Челси 8 20
доминируем, просто как хобиб над конором
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Челси первые!!!
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