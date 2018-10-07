"Челси" разгромил "Саутгемптон"

"Челси" убедительно переиграл на выезде "Саутгемптон", отправив в ворота своего соперника три безответных мяча.

Наставник "святых" Марк Хьюз отреагировал на поражение от "Вулверхэмптона", выпустив в старте Майю Йошиду, Яна Беднарека и Маноло Габбиадини, которые заменили Янника Вестергора, Мохамеда Эльюнусси и Чарли Остина.



Относительно ничьей 1:1 с "Ливерпулем" в стартовом составе "синих" появился Росс Баркли, заменив в центре поля Матео Ковачича.



С самого начала матча хозяева оказались прижаты к своим воротам и напрочь лишены мяча. Одна атака "Челси" накатывала за другой, Эден Азар возникал тут и там.



Выдержав стартовый натиск и не позволив "синим" нанести ни одного удара в створ, "Саутгемптон" принялся атаковать. На 22-й минуте Марио Лемина просто не попал толком по мячу после прострела с фланга.



Спустя четыре минуты случился еще более убойный промах. Удар с пяти метров после прострела Райана Бертрана наносил Данни Ингс, но непостижимым образом не попал в свободный угол ворот.



"Святые" стали раскрываться, и это оказалось их роковой ошибкой. На 30-й минуте Баркли вернул мяч своей команде на чужой половине поля, после чего отдал передачу на линию штрафной Азару. Эден чуть продвинулся вперед, а затем пробил — 0:1.



Гол Азара так и остался единственным точным ударом "синих" в первом тайме, однако игра по большому счету была односторонней.



В начале второго тайма Бертран отметился промахом в стиле Ингса, а вот гости своим моментом воспользовались. Виллиан выполнил подачу со штрафного, Оливье Жиру пробил ножницами вдоль ворот, и Баркли лишь оставалось внести мяч в сетку — 0:2.



В дальнейшем "синие" контролировали игру, сведя на нет все попытки соперника сократить разницу в счете. А когда уже шло компенсированное время, появившийся со скамейки Альваро Мората отправился на свидание с голкипером после паса-конфетки от Азара — 0:3.



"Челси" одержал абсолютно заслуженную победу, гораздо лучше "Саутгемптона" распорядившись своими моментами. "Синие" по-прежнему не знают поражений в этом сезоне, а вдобавок показывают классный футбол.



"Саутгемптон" — "Челси". Отчет о матче