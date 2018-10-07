Эмери верит, что "Арсенал" финиширует в четверке

После разгромной победы над "Фулхэмом" (1:5) главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил уверенность, что его команда сможет вернуться в Лигу Чемпионов.

Забив пять голов на "Крэйвен Коттадж", "канониры" одержали девятую победу подряд во всех турнирах. "Арсенал" поднялся в первую четверку, и теперь Эмери верит, что его команда способна здесь остаться до самого финиша.



"Мы хорошо играли все 90 минут, это очень важно для нас. Игроки находили друг друга передачами, все действовали сообща".



"Я верю в нас, я верю в то, к чему мы стремимся, эти победы придадут нам уверенности (в борьбе за место в топ-4). Нам предстоит тяжелая борьба, но мы готовы к ней. Мы готовы прогрессировать дальше", - сообщил Эмери BBC.