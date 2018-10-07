Эмери верит, что "Арсенал" финиширует в четверке

Унаи Эмери После разгромной победы над "Фулхэмом" (1:5) главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил уверенность, что его команда сможет вернуться в Лигу Чемпионов.

Забив пять голов на "Крэйвен Коттадж", "канониры" одержали девятую победу подряд во всех турнирах. "Арсенал" поднялся в первую четверку, и теперь Эмери верит, что его команда способна здесь остаться до самого финиша.

"Мы хорошо играли все 90 минут, это очень важно для нас. Игроки находили друг друга передачами, все действовали сообща".

"Я верю в нас, я верю в то, к чему мы стремимся, эти победы придадут нам уверенности (в борьбе за место в топ-4). Нам предстоит тяжелая борьба, но мы готовы к ней. Мы готовы прогрессировать дальше", - сообщил Эмери BBC.




Метки Арсенал, Премьер-Лига, Эмери

Автор foxmcfc   

Дата 07.10.2018 17:15

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Последние комментарии:




  1. seed 07.10.2018 18:14 # seed
    Типичные слова Венгера)) Не даром говорят что есть ощущение, что Арсенал до сих пор тренерует Венгер)

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  2. redwhitegun 07.10.2018 17:34 # redwhitegun
    #Локи тащи

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  3. puhovik-vengera 07.10.2018 17:17 # puhovik-vengera
    Венгерим!

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  4. tot35 07.10.2018 17:14 # tot35
    Лехко

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  5. thegodfather 07.10.2018 17:12 # thegodfather
    ахахахх ебаный наркоман

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