Бернарду Силва: "Ливерпуль" стал сильнее"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что "Ливерпуль" стал сильнее относительно прошлого сезона.

В прошлом сезоне "красные" оказались разгромлены на "Этихад" со счетом 5:0, однако на это поражение они впоследствии ответили тремя победами подряд в очных противостояниях с "Сити".



В преддверии очередной встречи английских тяжеловесов Силва выразил мнение о том, за лето "Ливерпуль" стал только сильнее, а потому "горожан" ожидает чрезвычайно сложное испытание.



"Они купили ряд игроков. Думаю, они стали лучше в этом сезоне, и результаты это подтверждают. Они выиграли все свои матчи в Премьер-Лиге, за исключением одного".



"У них агрессивная команда, и они на хорошем ходу. Мы победили их дома в прошлом сезоне, но на "Энфилде" нам не удалось сыграть достаточно хорошо, чтобы тоже одержать победу. На мой взгляд, они были лучше нас".



"Но мы постараемся снова, зная, что у них очень хороший состав. Мы должны сыграть на все 100 процентов, чтобы набрать три очка. Надеемся, мы сможем прервать их беспроигрышную серию", — цитирует Силву Sky Sports.