"Арсенал" сокрушил "Фулхэм"

Александр Лакасетт и Пьер-Эмерик Обамеянг Набравший ход "Арсенал" одержал свою девятую победу подряд с учетом всех соревнований, сокрушив "Фулхэм" со счетом 1:5.

После разгрома от "Эвертона" главному тренеру "дачников" Славише Йокановичу пришлось поменять крайних защитников. На фланги обороны вместо Тимоти Фосу-Менсы и Джо Брайана отправились Сайрус Кристи и Максим Ле Маршан.

В заявке "канониров" неожиданно не оказалось Месута Озила, тогда как Аарон Рэмси и Пьер-Эмерик Обамеянг расположились в запасе. Зато с первых минут появились Бернд Лено, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек.

В начале матча предпочтительнее смотрелись хозяева. Александар Митрович и партнеры старались нагружать оборону "Арсенала", которая не выглядела образцом надежности, хотя и не допускала грубых ошибок.

Однако именно гости открыли счет, что случилось на исходе получаса игрового времени. Александр Лакасетт принял передачу Начо Монреаля поперек штрафной, развернулся и поразил ближний угол ворот — 0:1.

Гол придал "канонирам" уверенности, и вскоре они упустили пару хороших шансов удвоить счет. Игра успокоилась лишь ближе к перерыву, и "Фулхэм" этим воспользовался. Андре Шюррле совершил рывок по центру, получил разрезающую передачу от партнера и хладнокровно пробил соотечественника Лено — 1:1.

Второй тайм начался с гола "Арсенала". Не став входить в штрафную площадь, Лакасетт пробил с подъема и попал точно в притирку с ближней штангой — 1:2.

Гости выглядели уверенно и на 68-й минуте смогли упрочить свое преимущество. В завершении быстрой комбинации Обамеяенг прострелил с левого фланга к воротам, где Рэмси нанес удар в касание пяткой — 1:3. Гол едва вышедших на замену игроков!

"Дачники" выглядели растерянными, и четвертый пропущенный гол сюрпризом не стал. На 79-й минуте Обамеянг, словно копируя первое результативное действие Лакасетта, принял передачу с фланга от Эктора Беллерина, развернулся и неотразимо пробил — 1:4.

На этом игра совершенно успокоилась, однако еще один гол зрители увидели. Уже в компенсированное время Обамеянг просто убежал от вяло возвращавшихся назад защитников и пробил низом в дальний угол ворот — 1:5.

"Арсенал" достаточно вяло начал матч, и могло показаться, что это отпечаток тяжелого выезда в Лиге Европы. Однако после первого гола "канониры" заиграли, а во втором тайме их было просто невозможно остановить. Подопечные Унаи Эмери буквально смяли "Фулхэм" и продлили свою победную серию.

"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче



Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2018 15:55

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Последние комментарии:




  1. yen33 07.10.2018 18:12 # yen33
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  2. yen33 07.10.2018 18:09 # yen33
    Как же оxуенно играем

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  3. kos9k 07.10.2018 18:07 # kos9k
    гостевые тимы сегодня дико отскакивают, это хуево)

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  4. j-silver 07.10.2018 18:06 # j-silver
    Мората добил сотон, как хобиб добил конора

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  5. ba-29 07.10.2018 18:06 # ba-29
    Мората блять. Наконец-то, заебал

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  6. ry-l 07.10.2018 18:06 # ry-l
    Бляяя, этот день теперь как клубный праздник отмечать нужно. Оно забило

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  7. liverfun 07.10.2018 18:05 # liverfun
    мората герой

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  8. kos9k 07.10.2018 18:05 # kos9k
    ингс дно, не смог сломать лавочника реала)

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  9. admet 07.10.2018 18:05 # admet
    Забил ушлёпок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  10. mata05 07.10.2018 18:05 # mata05
    Ахахахаххаха

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  11. liverpooolfc 07.10.2018 18:05 # liverpooolfc
    Состав Ливерпуля запилите

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  12. kos9k 07.10.2018 18:04 # kos9k
    знатно подсудили пенсам со 2-м голом

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  13. ba-29 07.10.2018 18:04 # ba-29
    Ингс сука такой уже пидор, сразу видно зубайру из колбосиной местности

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  14. cristean2 07.10.2018 18:04 # cristean2
    Вонючий колбасник пытался сломать пенса, мразота.

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  15. liverfun 07.10.2018 18:04 # liverfun
    здорово, что ингза сплавили за 20ку, после травм уже не тот

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  16. mata05 07.10.2018 18:03 # mata05
    Портовая шалава уже давно на красную наиграл.

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  17. mcferson 07.10.2018 18:02 # mcferson
    Моратик поджигает пенсив хлеще чем все скузиры фапла

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  18. admet 07.10.2018 18:01 # admet
    Рюдигер просто красавчик, везде успевает, и в защите, и в атаке!

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  19. mata05 07.10.2018 17:59 # mata05
    Норм малата вышел чтоб штрафной привезти

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  20. ry-l 07.10.2018 17:59 # ry-l
    Мората отрабатывает в обороне так же как завершает выходы 1 на 1. *е6аный_стыд*

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