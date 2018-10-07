"Арсенал" сокрушил "Фулхэм"
Набравший ход "Арсенал" одержал свою девятую победу подряд с учетом всех соревнований, сокрушив "Фулхэм" со счетом 1:5.
После разгрома от "Эвертона" главному тренеру "дачников" Славише Йокановичу пришлось поменять крайних защитников. На фланги обороны вместо Тимоти Фосу-Менсы и Джо Брайана отправились Сайрус Кристи и Максим Ле Маршан.
В заявке "канониров" неожиданно не оказалось Месута Озила, тогда как Аарон Рэмси и Пьер-Эмерик Обамеянг расположились в запасе. Зато с первых минут появились Бернд Лено, Алекс Ивоби и Данни Уэлбек.
В начале матча предпочтительнее смотрелись хозяева. Александар Митрович и партнеры старались нагружать оборону "Арсенала", которая не выглядела образцом надежности, хотя и не допускала грубых ошибок.
Однако именно гости открыли счет, что случилось на исходе получаса игрового времени. Александр Лакасетт принял передачу Начо Монреаля поперек штрафной, развернулся и поразил ближний угол ворот — 0:1.
Гол придал "канонирам" уверенности, и вскоре они упустили пару хороших шансов удвоить счет. Игра успокоилась лишь ближе к перерыву, и "Фулхэм" этим воспользовался. Андре Шюррле совершил рывок по центру, получил разрезающую передачу от партнера и хладнокровно пробил соотечественника Лено — 1:1.
Второй тайм начался с гола "Арсенала". Не став входить в штрафную площадь, Лакасетт пробил с подъема и попал точно в притирку с ближней штангой — 1:2.
Гости выглядели уверенно и на 68-й минуте смогли упрочить свое преимущество. В завершении быстрой комбинации Обамеяенг прострелил с левого фланга к воротам, где Рэмси нанес удар в касание пяткой — 1:3. Гол едва вышедших на замену игроков!
"Дачники" выглядели растерянными, и четвертый пропущенный гол сюрпризом не стал. На 79-й минуте Обамеянг, словно копируя первое результативное действие Лакасетта, принял передачу с фланга от Эктора Беллерина, развернулся и неотразимо пробил — 1:4.
На этом игра совершенно успокоилась, однако еще один гол зрители увидели. Уже в компенсированное время Обамеянг просто убежал от вяло возвращавшихся назад защитников и пробил низом в дальний угол ворот — 1:5.
"Арсенал" достаточно вяло начал матч, и могло показаться, что это отпечаток тяжелого выезда в Лиге Европы. Однако после первого гола "канониры" заиграли, а во втором тайме их было просто невозможно остановить. Подопечные Унаи Эмери буквально смяли "Фулхэм" и продлили свою победную серию.
"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
07.10.2018 15:55
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Как же оxуенно играем
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гостевые тимы сегодня дико отскакивают, это хуево)
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Мората добил сотон, как хобиб добил конора
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Мората блять. Наконец-то, заебал
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Бляяя, этот день теперь как клубный праздник отмечать нужно. Оно забило
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мората герой
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ингс дно, не смог сломать лавочника реала)
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Забил ушлёпок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ахахахаххаха
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Состав Ливерпуля запилите
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знатно подсудили пенсам со 2-м голом
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Ингс сука такой уже пидор, сразу видно зубайру из колбосиной местности
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Вонючий колбасник пытался сломать пенса, мразота.
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здорово, что ингза сплавили за 20ку, после травм уже не тот
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Портовая шалава уже давно на красную наиграл.
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Моратик поджигает пенсив хлеще чем все скузиры фапла
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Рюдигер просто красавчик, везде успевает, и в защите, и в атаке!
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Норм малата вышел чтоб штрафной привезти
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Мората отрабатывает в обороне так же как завершает выходы 1 на 1. *е6аный_стыд*
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