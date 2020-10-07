Гвардиола готов выпустить Стерлинга на "Энфилде"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не боится выпустить Рахима Стерлинга перед враждебной публикой "Энфилда".

После скандального перехода из "Ливерпуля" Стерлинг ежегодно проваливает матчи на "Энфилде". На игру Лиги Чемпионов Гвардиола и вовсе оставил Рахима на скамейке запасных.



Тем не менее, Пеп не видит в этом большой проблемы перед воскресной встречей. Гвардиола уверен, что Стерлинг выдержит давление трибун.



"Причина, по которой он не вышел в старте в прошлый раз, была связана с тактикой. Мы хотели, чтобы ширину в атаке на его фланге создавал Кайл Уолкер. В любом случае я не думал о том, что значит для него этот матч. Он должен научиться проводить подобные игры".



"Он понимает, что будет каждый год приезжать на "Энфилд", особенно если останется с нами. Он должен понять, что это совершенно нормально. Конечно, болельщики хотят, чтобы он плохо сыграл, но я не буду определять состав, учитывая это", - приводит слова Гвардиолы ESPN.