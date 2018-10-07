Де Хеа помогает Аррисабалаге адаптироваться к Премьер-Лиге

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага поблагодарил Давида Де Хеа за помощь в адаптации к Премьер-Лиге.

После своего трансфера в "Манчестер Юнайтед" Де Хеа долго привыкал к силовому стилю Премьер-Лиги, потратив на адаптацию целый год. Наученный собственным опытом Давид уже рассказал Аррисабалаге, как избежать его ошибок.



"Каждый игрок по-разному проходит процесс адаптации. Мы с Давидом знакомы по сборной Испании; когда я перешел в "Челси", он дал мне пару советов и рассказал о разнице между Ла Лигой и Премьер-Лигой".



"Здорово иметь в друзьях вратаря, который уже обладает большим опытом игры в Англии. Понятно, что мне нужно время, но советы Давида мне обязательно пригодятся", - цитирует Кепу Sky Sports.