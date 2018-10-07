Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером мира

Перед игрой с "Манчестер Сити" Юрген Клопп из "Ливерпуля" назвал своего коллегу Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

В прошлом сезоне "красные" трижды обыграли команду Гвардиолы, но на мнение Клоппа о сопернике это никак не отразилось. Немец по-прежнему считает, что Пепу нет равных.



"В прошлом сезоне я говорил, что если мы не сможем выиграть Премьер-Лигу, то пускай ее выиграет "Сити". Они провели уникальный год, наблюдать за ними большое удовольствие".



"Я испытываю безмерное уважение к Пепу. Он лучший тренер мира, встречи с ним всегда проходят очень тяжело. Вот почему играть против его команд так приятно", - сообщил Клопп Sky Sports.