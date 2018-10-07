Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером мира

Клопп и Гвардиола Перед игрой с "Манчестер Сити" Юрген Клопп из "Ливерпуля" назвал своего коллегу Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

В прошлом сезоне "красные" трижды обыграли команду Гвардиолы, но на мнение Клоппа о сопернике это никак не отразилось. Немец по-прежнему считает, что Пепу нет равных.

"В прошлом сезоне я говорил, что если мы не сможем выиграть Премьер-Лигу, то пускай ее выиграет "Сити". Они провели уникальный год, наблюдать за ними большое удовольствие".

"Я испытываю безмерное уважение к Пепу. Он лучший тренер мира, встречи с ним всегда проходят очень тяжело. Вот почему играть против его команд так приятно", - сообщил Клопп Sky Sports.




Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, тренеры

Автор foxmcfc   

Дата 07.10.2018 13:00

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  1. nuka2012 07.10.2018 13:57 # nuka2012
    Через час Пеп начнёт называть лучшим и так друг другу подлизыват будут

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  2. electric 07.10.2018 13:55 # electric
    Да хватит уже троллить Юрген)
    Свою личную сучку называешь лучшим тренером)

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  3. chebrec 07.10.2018 13:03 # chebrec
    Убери миллиарды на т рансферы
    Обычный лысый шарлатан

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