Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером мира
Перед игрой с "Манчестер Сити" Юрген Клопп из "Ливерпуля" назвал своего коллегу Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.
В прошлом сезоне "красные" трижды обыграли команду Гвардиолы, но на мнение Клоппа о сопернике это никак не отразилось. Немец по-прежнему считает, что Пепу нет равных.
"В прошлом сезоне я говорил, что если мы не сможем выиграть Премьер-Лигу, то пускай ее выиграет "Сити". Они провели уникальный год, наблюдать за ними большое удовольствие".
"Я испытываю безмерное уважение к Пепу. Он лучший тренер мира, встречи с ним всегда проходят очень тяжело. Вот почему играть против его команд так приятно", - сообщил Клопп Sky Sports.
07.10.2018 13:00
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Через час Пеп начнёт называть лучшим и так друг другу подлизыват будут
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Да хватит уже троллить Юрген)
Свою личную сучку называешь лучшим тренером)
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Убери миллиарды на т рансферы
Обычный лысый шарлатан
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