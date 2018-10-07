Мерсон советует "Юнайтед" задуматься о приглашении Венгера

Экс-звезда "Арсенала" Пол Мерсон посоветовал "Манчестер Юнайтед" задуматься о приглашении Арсена Венгера на место Жозе Моуриньо.

Несмотря на волевую победу 3:2 над "Ньюкаслом" будущее Моуриньо на "Олд Траффорд" остается предметом интенсивных спекуляций. Сам Жозе даже заявил, что на него устроили "охоту".



По мнению Мерсона, идеальной заменой для Моуриньо на посту главного тренера "Юнайтед" мог бы стать Венгер. Пол считает, что Арсен взбодрил бы "красных дьяволов", даже без приобретений.



"Я серьезно. Это не худшая в мире идея. Только взгляните, чего добился Венгер. Обладая своими талантами, ему не нужно выходить на трансферный рынок, чтобы покупать игроков за 70-80 миллионов фунтов".



"Это была бы не такая уж плохая попытка. Иногда тебе просто нужно начать заново", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.