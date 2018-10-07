Мерсон советует "Юнайтед" задуматься о приглашении Венгера
Экс-звезда "Арсенала" Пол Мерсон посоветовал "Манчестер Юнайтед" задуматься о приглашении Арсена Венгера на место Жозе Моуриньо.
Несмотря на волевую победу 3:2 над "Ньюкаслом" будущее Моуриньо на "Олд Траффорд" остается предметом интенсивных спекуляций. Сам Жозе даже заявил, что на него устроили "охоту".
По мнению Мерсона, идеальной заменой для Моуриньо на посту главного тренера "Юнайтед" мог бы стать Венгер. Пол считает, что Арсен взбодрил бы "красных дьяволов", даже без приобретений.
"Я серьезно. Это не худшая в мире идея. Только взгляните, чего добился Венгер. Обладая своими талантами, ему не нужно выходить на трансферный рынок, чтобы покупать игроков за 70-80 миллионов фунтов".
"Это была бы не такая уж плохая попытка. Иногда тебе просто нужно начать заново", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.
07.10.2018 12:00
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Последние комментарии:
Почему бы им просто не переманить Пакета или Хау? Два топаря уже засиделись в середняках...
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чтобы он потом после матча прыгал через ограждение на трибуну с фанатами мочестира и дрался с ними? видели такое уже
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Ловите наркомана
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ага, Венгер. лучше уж Мойеса обратно.
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Это будет трэш ))
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венгер не иуда чтобы возглавит мусосо
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Первый раз САФу стыдно не будет за Ман Ютд.
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Даёшь Венгера в мю!
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