Мерсон советует "Юнайтед" задуматься о приглашении Венгера

Арсен Венгер Экс-звезда "Арсенала" Пол Мерсон посоветовал "Манчестер Юнайтед" задуматься о приглашении Арсена Венгера на место Жозе Моуриньо.

Несмотря на волевую победу 3:2 над "Ньюкаслом" будущее Моуриньо на "Олд Траффорд" остается предметом интенсивных спекуляций. Сам Жозе даже заявил, что на него устроили "охоту".

По мнению Мерсона, идеальной заменой для Моуриньо на посту главного тренера "Юнайтед" мог бы стать Венгер. Пол считает, что Арсен взбодрил бы "красных дьяволов", даже без приобретений.

"Я серьезно. Это не худшая в мире идея. Только взгляните, чего добился Венгер. Обладая своими талантами, ему не нужно выходить на трансферный рынок, чтобы покупать игроков за 70-80 миллионов фунтов".

"Это была бы не такая уж плохая попытка. Иногда тебе просто нужно начать заново", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.



Метки Венгер, Манчестер Юнайтед, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 07.10.2018 12:42 # redwhitegun
    Почему бы им просто не переманить Пакета или Хау? Два топаря уже засиделись в середняках...

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  2. hammersmith 07.10.2018 12:41 # hammersmith
    чтобы он потом после матча прыгал через ограждение на трибуну с фанатами мочестира и дрался с ними? видели такое уже

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  3. bedtime 07.10.2018 12:38 # bedtime
    Ловите наркомана

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  4. insomniac 07.10.2018 12:35 # insomniac
    ага, Венгер. лучше уж Мойеса обратно.

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  5. scouser2005 07.10.2018 12:34 # scouser2005
    Это будет трэш ))

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  6. chr1s8rown 07.10.2018 12:25 # chr1s8rown
    венгер не иуда чтобы возглавит мусосо

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  7. mrork 07.10.2018 12:16 # mrork
    Первый раз САФу стыдно не будет за Ман Ютд.

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  8. chebrec 07.10.2018 12:04 # chebrec
    Даёшь Венгера в мю!

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