Гвардиола считает, что Салаха рано сравнивать с Агуэро

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что пока слишком преждевременно сравнивать бомбардира "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с нападающим "горожан" Серхио Агуэро.

В своем дебютном сезоне за "красных" Салах забил 32 гола в 36 матчах Премьер-Лиги и стал обладателем "Золотой бутсы", тогда как Агуэро отличился только 21 раз.



Однако Гвардиола спешит напомнить, что Серхио стабильно подтверждает свой бомбардирский талант на протяжении многих лет. Салаху же до этого пока еще далеко.



"Салах моложе, и это был его первый год в Англии после периода в "Челси", поэтому посмотрим, что случится в будущем".



"Но если парень способен забить 50 голов за сезон, значит эта способность с ним навсегда. Правда, в футболе бывают взлеты и падения".



"Салах остается превосходным игроком и будет забивать много голов в будущем. Когда у тебя есть голевое чутье, ты можешь выдавать такие сезоны".



"Серхио забил много голов, но бывают периоды, когда он не забивает. Как много лет Серхио демонстрирует свою результативность, восемь или девять? Салах сделал это пока лишь в одном сезоне, поэтому посмотрим, как будет через семь или восемь лет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.