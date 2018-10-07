"Лестер" попытается купить Клайна в январе

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн стал трансферной целью "Лестера" на январь.

Перебравшись на "Энфилд" в 2015 году из "Саутгемптона" за 12.5 миллионов фунтов, Клайн быстро утвердился в качестве основного правого защитника "красных", а затем проявил себя и в сборной Англии.



Однако прошлый сезон оказался омрачен для Натаниэля различными травмами, включая проблему со спиной, которая потребовала операции и из-за которой защитник отсутствовал до апреля. В результате Клайн сыграл лишь пять матчей.



Проблемами партнера по команде сполна воспользовался юный Трент Александер-Арнольд, который продолжает удерживать место в старте, даже после полного выздоровления Клайна. Также справа в обороне порой появляется Джо Гомес.



В этом сезоне 27-летний Клайн провел только один матч — поражение против "Челси" в Кубке Лиги на прошлой неделе. Поспешный вылет "Ливерпуля" из второстепенного турнира означает, что в ближайшие месяцы Натаниэль будет редким гостем на футбольном поле.



По информации Daily Mirror, этой ситуацией надеется воспользоваться "Лестер", который достаточно давно находится в поисках усиления правого фланга обороны. Подразумевается, что и сам Клайн открыт к смене клуба ради того, чтобы снова играть регулярно.