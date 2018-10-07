"Лестер" попытается купить Клайна в январе

Натаниэль Клайн Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн стал трансферной целью "Лестера" на январь.

Перебравшись на "Энфилд" в 2015 году из "Саутгемптона" за 12.5 миллионов фунтов, Клайн быстро утвердился в качестве основного правого защитника "красных", а затем проявил себя и в сборной Англии.

Однако прошлый сезон оказался омрачен для Натаниэля различными травмами, включая проблему со спиной, которая потребовала операции и из-за которой защитник отсутствовал до апреля. В результате Клайн сыграл лишь пять матчей.

Проблемами партнера по команде сполна воспользовался юный Трент Александер-Арнольд, который продолжает удерживать место в старте, даже после полного выздоровления Клайна. Также справа в обороне порой появляется Джо Гомес.

В этом сезоне 27-летний Клайн провел только один матч — поражение против "Челси" в Кубке Лиги на прошлой неделе. Поспешный вылет "Ливерпуля" из второстепенного турнира означает, что в ближайшие месяцы Натаниэль будет редким гостем на футбольном поле.

По информации Daily Mirror, этой ситуацией надеется воспользоваться "Лестер", который достаточно давно находится в поисках усиления правого фланга обороны. Подразумевается, что и сам Клайн открыт к смене клуба ради того, чтобы снова играть регулярно.



Метки Клайн, Лестер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 893

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rap-woiska 07.10.2018 11:00 # rap-woiska
    До Лета бы подождать,а вообще Арнольд как по мне не сильно пизже Клайни, а где то и уступает

    (ответить)

  2. chebrec 07.10.2018 10:15 # chebrec
    Пол саунгэмпона выкупили щас не знают кому их впарить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: