Тьерри Анри предложено возглавить "Астон Виллу"

"Астон Вилла" предложила легенде "Арсенала" Тьерри Анри занять пост главного тренера, освободившийся после увольнения Стива Брюса на текущей неделе.

Напомним, Брюс был отправлен в отставку на следующий день после домашней ничьей с "Престоном" (3:3), когда в Стива с трибун прилетела капуста.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, боссы бирмингемского клуба уже определились с наиболее предпочтительным кандидатом на замену Брюсу. Таковым они видят Анри.



В данный момент Тьерри продолжает ассистировать Роберто Мартинесу в сборной Бельгии, но с минувшего лета находится в поисках подходящего варианта, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру.



По информации издания, "вилланы" уже провели предварительные переговоры с 41-летним французом и озвучили тому свое предложение — если Тьерри хочет, работа его.



В данный момент на "Вилла Парк" ожидают ответа от Анри, однако говорить, что сделка близка, было бы преждевременно. По слухам, Тьерри хочет полный контроль над трансферами, прежде чем согласится заступить на тренерский мостик, а с этим могут быть проблемы, поскольку исполнительный директор Кристиан Парслоу предпочел бы создать в структуре клуба должность спортивного директора.