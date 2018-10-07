Клопп хочет, чтобы Де Брюйне сыграл против "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет, чтобы полузащитник Кевин Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" в матче Премьер-Лиги против "красных".

На текущей неделе Де Брюйне возобновил тренировки после травмы колена, полученной в августе. Лучший плеймейкер прошлого сезона Премьер-Лиги восстановился в два раза быстрее относительно изначальных прогнозов докторов.



Клопп может только порадоваться возвращению Де Брюйне к матчу на "Энфилде", потому что Юрген хочет победить сильнейший "Сити".



"Да, я на 100 процентов хочу, чтобы он сыграл. 100 процентов. Мне он действительно нравится как игрок".



"Когда он получил свою травму? В августе? Сейчас октябрь. Это действительно быстро. Невероятно. Я не знаю, что произошло, потому что в Англии у тебя нет точной информации насчет травм. В Германии совершенно иначе, кстати!"



"Когда я впервые услышал о его травме, то не думал, что он вернется так быстро, но раз это случилось, значит матч против нас всегда был его целью".



"Мы хотим победить "Сити". Это не секрет. Мы постараемся. Но мы хотим победить лучший "Сити", а Кевин Де Брюйне определенно входит в сильнейший состав "Сити".



"Я не уверен, сыграет Илкай Гюндоган или нет, но Кевин вполне неплохо заменил бы его", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.